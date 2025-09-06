Este fin de semana volvió el festival "Confluencia de Sabores" a Neuquén

Desde las 12 de este sábado y domingo y hasta la medianoche el Parque Jaime de Nevares se convertirá en un lugar donde probar los más ricos platos neuquinos.

Luego de mucha organización y espera, y en el marco del 121° aniversario de Neuquén , este sábado volvió a la ciudad el festival gastronómico "Confluencia de Sabores". Desde las 12 hasta la medianoche de este sábado y domingo el Parque Jaime de Nevares será una visita obligada para toda la familia.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, anunció que el evento contará con más de 70 productores, clases magistrales, espectáculos infantiles y shows musicales. "La gente va a poder disfrutar de distintos sabores, productos de mar, sabores ahumados y fuegos", adelantó. El festival es con entrada libre y gratuita.

Cayol destacó que Confluencia de Sabores es parte de una iniciativa pensada con el intendente Mariano Gaido que busca valorizar la producción local y fomentar el uso de productos regionales. Señaló que articula el trabajo del sector público y privado con el objetivo de consolidar la identidad gastronómica de la ciudad, fortaleciendo la agenda turística y cultural de Neuquén.

Confluencia de Sabores 19.jpg

El secretario describió que "busca que los restaurantes y productores representen la gastronomía local en un formato finger food para poder comer en el parque, disfrutando la música". Además, explicó que el festival se consolida como una marca que articula, a lo largo del año, distintos eventos y circuitos gastronómicos temáticos.

Durante dos jornadas, desde las 12 hasta la medianoche, el parque se convertirá en un gran escenario al aire libre. Se podrá disfrutar de un paseo gastronómico especialmente ambientado con livings, carpas beduinas y un escenario central con pantalla e iluminación.

Además de la variada oferta de foodtrucks, restaurantes, cafeterías, cervecerías, destilerías, pastelerías y productores locales, habrá demostraciones y charlas culinarias junto a espectáculos para toda la familia.

Actividades para el sábado

• 16: Cristian Alfaro y Cintia Luján: Esfera de Langostinos rellena de Yema curada y arroz basmati. "Patagonia en Flor" Sablee de remolacha, cremoso de yogurt y lavanda, acompañado de confitura de rosa mosqueta.

Confluencia de Sabores 12.jpg Claudio Espinoza

• 17: Martín Dietrich y Florencia Benedicti: Reversiones y diferentes usos de mousse. Mousse chocolate dubai. Mousse de queso azul.

• 18: Chiara Dolci y Jorgelina Esper: Girgolas apanadas, arroz pilaf, vegetales salteados. Pavlova de Ñaco y piñones rellena de una diplomata de peras confitadas, espuma de malbec, de salsa de frambuesas del Valle.

• 19: Maximiliano Schneider y Aldana Villagra: Gigot de cordero en cocción sous vide, salsa de pinot noir y sauco, tabulé de vegetales quemados y escabeche de gírgolas.

Confluencia de Sabores 23.jpg

Shows musicales

• 15: Espectáculo Infantil: Show de magia de Joaquín Di Magic, quien sorprenderá a los más chicos con su show lleno de ilusiones y humor.

• 20: Maca Montovi Trío, con su estilo que combina canciones originales con arreglos jazzísticos y acústicos.

• 21: Baba Yaga, que ofrecerá un espectáculo potente que fusiona rock y folklore.

• 22: Roots Waillers, que contagiará al público con los ritmos clásicos del reggae y su energía vibrante.

festival de sabores

Actividades para el domingo

• 16: Nicolás Sotelo y Graciela Caffa: Sfogliatella de trucha, langostinos y piñones. Prime ribs gratinado con girgolas, panceta y provoleta, cremoso de manzana y batata, ensalada de mote.

• 17: Emanuel Cusinier y Guido Caudana: Strogonnof Sureño sobre cremoso de cabutia.

• 18: Brenda Ottonelli y Rosi Medel: Lingote Srpring Rose y pallet de frambuesas. Risotto de hongos- chivito-gremolata de piñones.

• 19: Matías Hidalgo y Roberto Noguera: Presentación de Pizza Napoletana. Patagonia fumeè. Straciatella, trucha ahumada, pickles de Manzana. El encuentro (versión vege). Pesto de piñones, girgolas y queso Ahumado. Tapeo patagónico de entre tablas cazuelas.

Shows musicales

• 15: Espectáculo Infantil: Dúo D2, que mezcla música y diversión pensada para toda la familia.

• 20: Emerge, banda de rock alternativo con melodías modernas y letras profundas.

• 21: Julia Inés, cantante y compositora que cautiva con su voz y su propuesta pop-folk cargada de emociones.

• 22: Vrule, un grupo que combina reggae, funk y groove para un espectáculo lleno de ritmo y baile.