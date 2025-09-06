La Libertad Avanza puso primera en la campaña neuquina y presentaron candidatos

Este viernes hubo lanzamiento en la capital de los candidatos a diputados y senadores. “Regresar al pasado o consolidar un país con futuro", fue su premisa.

Con un Hotel Tower colmado, La Libertad Avanza (LLA) presentó en la tarde del viernes a los candidatos que competirán en las próximas elecciones legislativas de octubre. El evento marcó el lanzamiento oficial de la campaña donde el partido del presidente Javier Milei buscará ampliar su representación en el Congreso Nacional.

“Regresar al pasado o consolidar un país con futuro", fue la premisa de la jornada que repitieron todos los candidatos y que llevarán por toda la provincia hasta el 26 de octubre cuando se habiliten las urnas.

El acto contó con la presencia de referentes de toda provincia, afiliados y simpatizantes quienes marcaron el encuentro "por la convicción de continuar transformando el país para el bienestar de todos los argentinos", aseguraron en un comunicado de prensa.

Durante la presentación, los candidatos destacaron la necesidad de un cambio profundo en la forma de hacer política, enfocándose en la defensa de la libertad, la reducción del gasto público y la promoción de la iniciativa privada.

“Esto es una lucha entre los que quieren volver a lo que había antes o los que queremos transformar a la Argentina”, aseveró Nadia Márquez, presidente del partido y candidata al Senado. Apuntó contra aquellos sectores que “quieren tirar todo el esfuerzo que hicimos los argentinos”. Agradeció a Karina Milei y Martín Menem por la confianza, y reafirmó el acompañamiento al proyecto que lidera el presidente Javier Milei.

Márquez alentó a aquellos que coinciden con el rumbo del país a unir fuerzas. “No importa si vinieron, si se fueron y vuelven a venir, no importa si vienen de otros espacios políticos o no vienen de ningún espacio, este lugar está abierto para la gente de bien, para la gente que quiere trabajar y para que la gente que quiere defender las ideas de la libertad”, manifestó.

Por su parte, Pablo Cervi, candidato a senador, agradeció a La Libertad Avanza e hizo hincapié en la necesidad de ampliar la representación en el Congreso para poder llevar adelante las políticas del Gobierno nacional que benefician a todos los argentinos. Remarcó que a través de la Ley Bases y el RIGI “Neuquén fue una de las provincias más beneficiadas”.

"Por eso es muy importante que logremos una muy buena composición en las dos cámaras porque son las que están frenando a Milei y la posibilidad de hacer los cambios que se necesitan”, convocó.

Candidatos al Congreso

Gastón Riesco, primer candidato a diputado nacional también se refirió a la importancia que tiene el 26 de octubre. “Necesitamos senadores y diputados para poder sancionar las leyes que permitan seguir con la transformación que Milei inició”, dijo.

Soledad Mondaca, candidata a la Cámara Baja, advirtió que el proyecto de La Libertad Avanza “no va retroceder un centímetro” y convocó a trabajar “para vencer a ese enemigo que devastó al país”. “Hay que pararse firme y decir kirchnerismo nunca más”, exclamó.

La lista de senadores está encabezada por Nadia Márquez y Pablo Cervi, acompañados por sus suplentes, Sofía Ayala y Andrés Ros. En la categoría de diputados, la nómina la encabeza Gaston Riesco junto a Soledad Mondaca (oriunda de Rincón de los Sauces) y Carlos Joaquín Figueroa (de Cutral Co). Los candidatos suplentes para diputados son Alejandra Durdos (vicepresidenta de LLA-Neuquén), Nicolás Montero (concejal de Neuquén) y Luz Ricardes (referente de Villa La Angostura).