Compras en Neuquén: dónde se consigue la ropa de primavera-verano más barata

Con la llegada de septiembre las tiendas ya renovaron las vidrieras con la oferta de todo lo que se viene para esta nueva temporada. Mirá dónde hay ofertas.

Septiembre llegó y aunque aún no se notó en la temperatura, que sigue invernal, las tiendas de indumentaria neuquinas ya renovaron las vidrieras con toda la ropa para esta nueva temporada . Conocé acá los lugares que ofrecen buenos precios.

La oferta de locales es amplia, para todos los gustos y bolsillos. En una recorrida por el centro, LMNeuquén recolectó los mejores precios de las prendas de la nueva temporada en comercios del Bajo capitalino.

El gerente de la sucursal de Neuquén de Balbi, Víctor Mella, ubicada sobre la avenida Mitre, contó que ya desde la semana pasada comenzaron a recibir la mercadería de primavera verano. Ingresaron palazos de fibrana, musculosas, shorts y remeras, entre varias de las nuevas prendas.

"Desde los últimos días de agosto ya tenemos todo lo que es primavera-verano. Obviamente, sigue ingresando mercadería nueva, pero ya ahora en septiembre arrancamos con todo lo venta", describió el gerente, quien aseguró que los precios en comparación con los del año pasado casi no tuvieron incrementos, solo algunas prendas un 5%.

En esta tienda se consigue indumentaria para mujer, hombre, niños y línea de blanco para la casa. "Este fin de semana justo nos tocó lluvia, pero bueno, la gente automáticamente sale el sol, un poquito de calor y lo poco que me queda de invierno ya lo dejan de llevar y ya se llevan una remerita, una musculosa. La gente es así, apenas hace calor, lleva ropa de verano", contó del inicio de la nueva temporada dentro de la tienda capitalina.

Precios bajos

"Con buen precio y variedad de mercadería, nosotros somos unos de los más económicos de Neuquén. Acá se consiguen precios bajos, desde lo que es ropa para un bebé, hasta dama, hombre. Se consigue todo, también lo que es la línea de blanco, sábanas, edredones, baño y cocina", aseguró el gerente de la tienda.

Por su parte, Juan Bautista Giufrida, gerente de tiendas Galver, en calle San Luis, también confirmó que en sus vidrieras ya tienen toda la ropa de la nueva temporada de primavera verano. "Tenemos un anticipo, ya va a llegar muchas más prendas igual", aclaró.

En esta tienda ya hace más de una semana que las prendas de verano están en las vidrieras y las ventas ya comenzaron, aunque el gerente dijo que el tiempo no ayudó porque aún hace frío.

"Aunque está haciendo mucho frío, digamos que las ventas de la nueva temporada es aceptable. Los precios que tenemos son muy buenos, ofrecemos ropa de calidad a bajo costo y en comparación con el año pasado casi no hubo aumentos, en algunas prendas puntuales muy poco, 5%, y en otras cosas hasta viene más barato que el año pasado", aseguró.

Giufrida insistió en que no solo ofrecen buenos precios, sino productos de calidad. "Esta es una tienda popular, una tienda para la familia laburante", describió el gerente.

En Mayorista Buenos Aires, un local de la calle San Luis, también ya tienen todo lo de la nueva temporada a la vista. "La gente ya está comprando todo lo de verano, acá se puede conseguir remeras desde los 5900 pesos hasta los 20 mil que ya serían blusas de seda, de lino", describió Maciel, una de las empleadas que se encontraba atendiendo la tiende de indumentaria femenina.

A pesar de que ese local se llama mayorista, no es necesario comprar cantidad de prendas para obtener los precios bajos, sino que el menor precio es con el pago en efectivo.

Ropa barata

En Balbi la mayoría de las perchas ya tienen ropa de verano. Ofrecen musculosas desde los 10 mil pesos, pantalones de fibrana a 20 mil pesos, shorts de jeans a 30 mil pesos, musculosas y polleras de noche a 20 mil pesos.

Pantalones palazos a 16900 pesos, blusas a 18 mil pesos, pantalones de vestir rayados a 40 mil pesos. Remeras mangas tres cuartos a 12900 pesos y camisas a 20 mil y shorts de tela a 14900 pesos.

Para los varones había remeras y chombas entre los 10 mil a 20 mil pesos y pantalones entre los 18 mil a 36 mil pesos.

En Galver hay palazos de fibrana desde los 11 mil pesos, remeras a 13500 y remeras de algodón desde los 8900 pesos. Hay camisas en 55 mil pesos y pantalones de vestir en 42000. Musculosas de colores a 13 mil. Para varones las remeras lisas estaban 10900 pesos, las chombas a 15900 y los jeans a 36900.

Para mujeres en el Mayorista Buenos Aires se consiguen remeras desde 5900 hasta 20 mil pesos, pantalones desde 20 mil a 29800 pesos y puperas en 7800 pesos. También conjuntos de ropa interior femenino desde los 11 mil pesos.

Aún tenían ofertas de ropa de la temporada pasada y los buzos estaban 16 mil pesos, había camperas engomadas y camisas de invierno.