Neuquén ya tiene Boleta Única Papel: así será el modelo definitivo que se usará el 26 de octubre

La Justicia Electoral aprobó el diseño final de la boleta única papel, con los partidos y candidatos que competirán por diputados y senadores. Detalles.

El modelo definitivo de la Boleta Única Papel se aprobó este lunes 1° de septiembre.

La Junta Electoral Nacional de Neuquén aprobó el modelo definitivo de la Boleta Única Papel (BUP) que se utilizará en las elecciones 2025 del próximo 26 de octubre, en las que la provincia elegirá la categoría de diputados y senadores nacionales. La audiencia con los partidos se hizo este último lunes 1° de septiembre.

La audiencia se realizó en el Juzgado Federal N°1 de Neuquén , encabezada por la jueza Carolina Pandolfi y el presidente del Tribunal Superior de Justicia provincial, Gustavo Mazieres.

Allí se exhibió el modelo impreso por la empresa Unión Transitoria de Empresas) Su Papel SA–Ramón Chozas SA , encargada de la producción de los talonarios oficiales, que se repartirán en todas las escuelas de la provincia de Neuquén.

Estuvieron presentes los apoderados de las principales agrupaciones, Movimiento al Socialismo, Frente Grande, La Libertad Avanza, Fuerza Libertaria, Más por Neuquén, La Neuquinidad, Fuerza Patria y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad.

Boleta Única Papel Neuquén_01 La boleta completa y definitiva con la firma de la Justicia Electoral y el TSJ.

Boleta Única Papel: objeciones y correcciones

La provincia renueva las tres bancas del Senado (Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Lucila Crexell) y tres de las cinco en Diputados (Tanya Bertoldi, Osvaldo Llancafilo, Pablo Cervi).

La BUP muestra en dos tramos separados las categorías en disputa -senadores y diputados- con el nombre de cada agrupación, logos, colores asignados y las fotografías de los candidatos titulares, junto a un casillero en blanco para que el elector marque su preferencia.

El orden de aparición de los partidos fue definido en un sorteo público realizado previamente. Durante la exhibición, el apoderado de La Libertad Avanza objetó que las fotos de los candidatos de Fuerza Libertaria y Fuerza Patria no tenían el fondo blanco requerido por la Acordada 40/2025 de la Cámara Nacional Electoral. La observación fue aceptada por la Junta, que ordenó corregir el diseño antes de la impresión masiva.

boleta unica papel generica Boleta Única Papel. Esta vez el cuarto oscuro será distinto. El presidente de mesa entregará una lapicera al votante para que marque la opción de los candidatos.

La Cámara Nacional Electoral también dispuso que los talonarios de boletas incluyan una “cuenta regresiva” que permitirá a las autoridades de mesa controlar la cantidad de BUP utilizadas, sobrantes y el total, con el fin de facilitar el escrutinio.

Con estas definiciones, Neuquén avanza hacia una elección histórica: será la primera vez que los ciudadanos voten con boleta única papel, un sistema que busca dar mayor transparencia y evitar maniobras con las tradicionales boletas partidarias.

En Neuquén participarán seis partidos y tres alianzas, con ofertas que van desde el oficialismo provincial hasta espacios nacionales, organizaciones sindicales y partidos de izquierda. El 26 de octubre, los electores de la provincia decidirán quiénes representarán a Neuquén en el Congreso Nacional.

El cronograma

Con la oficialización de las candidaturas, la oficialización de las boletas, comienza la impresión masiva que serán distribuidas en cada escuela de la provincia. La Justicia Electoral recordó que solo serán válidos los modelos aprobados y llamó a los electores a informarse previamente sobre las listas para agilizar el proceso de votación.

De esta manera, el cuarto oscuro del 26 de octubre mostrará la diversidad de espacios políticos que aspiran a representar a Neuquén en el Congreso, en una elección que definirá la nueva correlación de fuerzas nacionales y provinciales.