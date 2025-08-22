Sortearon el orden de los partidos y así queda la boleta única para las elecciones en Neuquén

Son ocho fuerzas políticas que competirán en Neuquén el 26 de octubre para obtener los representantes en las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación.

La Boleta Única en Neuquén, de cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre de 2025, ya está conformada y a punto de ser oficializada por la Justicia Electoral. Luego quedarán confirmados los nombres de quienes competirán por las bancas de senadores y diputados nacionales que corresponden a la provincia.

El pasado miércoles, se realizó en el Juzgado Federal el sorteo para definir el orden de aparición de cada partido en la boleta. En total, ocho fuerzas políticas presentaron listas, aunque no todas lo hicieron para ambas categorías. La boleta única, ya aprobada por el tribunal, tendrá el diseño tradicional en franjas verticales, donde cada espacio político ocupa una columna con su logo, colores y nóminas completas de titulares y suplentes.

La provincia renueva las tres bancas del Senado (Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Lucila Crexell) y tres de las cinco en Diputados (Tanya Bertoldi, Osvaldo Llancafilo, Pablo Cervi).

SFP Presentan candidatos Neuquinidad politica (55) Sebastián Fariña Petersen

La Neuquinidad

Para la Neuquinidad, el espacio provincial que responde al gobernador Rolando Figueroa, quedaron oficializados como primera candidata a senadora a la ministra Julieta Corroza, acompañada por el jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset. En la categoría de Diputados, la lista estará encabezada por la periodista Karina Maureira, seguida por el docente e investigador del Conicet Joaquín Perrén y María José Rodríguez, en representación de un armado que busca consolidar el proyecto provincial en el Congreso.

La Libertad Avanza

La Libertad Avanza oficializó su boleta con la actual diputada nacional y presidenta del partido en la provincia, Nadia Márquez, como primera candidata a senadora. La acompañará Pablo Cervi, también diputado nacional, y en tercer lugar Sofía Ayala, de Plottier. Para Diputados, la lista estará encabezada por Gastón Riesco, martillero y corredor público, seguido por Soledad Mondaca, referente de Rincón de los Sauces, y Joaquín Figueroa, de Cutral Co. Entre los suplentes se suman dirigentes de Neuquén capital y del interior, como Alejandra Durdos y Nicolás Montero.

nadia marquez.jpeg La diputada nacional por Neuquén, Nadia Márquez.

Fuerza Patria

En el espacio de Fuerza Patria, la senadora Silvia Sapag buscará renovar su banca en la Cámara Alta. La acompañarán Sebastián Villegas, dirigente de Chos Malal, y la médica Magdalena Jacob, de Villa El Chocón. La lista de Diputados llevará como primera candidata a la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, junto a Fernando Pieroni, de Centenario, y Mercedes Lamarca, referente de Libres del Sur. La nominación de Sapag se resolvió luego de que Ramón Rioseco desistiera de postularse, en un acuerdo que reflejó la influencia de distintos sectores internos del peronismo neuquino.

silvia-sapag

Fuerza Libertaria

Fuerza Libertaria, con el comunicador y empresario Carlos Eguía al frente, definió su nómina con él como primer candidato a senador, acompañado por Cintia Meriño. Para Diputados, la lista será encabezada por Joaquín Eguía, actual concejal de la ciudad capital, junto a Beatriz Victoria y Mariano Rolla.

Más por Neuquén

El partido Más por Neuquén confirmó la postulación del dirigente estatal Carlos Quintriqueo como primer candidato a senador, acompañado por Ana Sandoval, ex escribana general de la provincia. Para Diputados, la cabeza de lista será Amancay Audisio, ex secretaria de Familia, seguida por Ramón Palavecino y Malena Ortiz.

SFP Carlos Quintriqueo candidato a senador (9) Sebastián Fariña Petersen

Desarrollo Ciudadano

Por Desarrollo Ciudadano, la lista de Diputados estará encabezada por la ex vicegobernadora Gloria Ruiz, destituida de su cargo en 2023, acompañada por Carlos Cides y Laura Nievas. Para el Senado, Luis Vázquez y Mireya Barros.

Frente de Izquierda

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad también oficializó sus listas. Para el Senado, el primer candidato será Andrés Blanco, referente del PTS, acompañado por Priscila Ottón. En Diputados, la lista será encabezada por Julieta Ocampo, de Izquierda Socialista, seguida por César Parra y Florencia Beltrán, en un armado que mantiene la representación histórica de la izquierda en la provincia.

Andrés Blanco frente de izquierda Andrés Blanco es el primer candidato a senador por el Frente de Izquierda.

Nuevo MAS

El Nuevo MAS confirmó la candidatura de Maximiliano Irrazabal como primer postulante a senador, secundado por Fernanda Christiansen. En Diputados, la nómina estará encabezada por Keila Riquelme, seguida por Darío Gutiérrez y Silvia Priolo.

Unidad Popular

Unidad Popular, el partido encabezado por Raúl Dobrusín, definió únicamente candidatos para la Cámara de Diputados. La lista estará encabezada por Claudio Vázquez, actual subsecretario de Economía Social de la Municipalidad de Neuquén, seguido por Anahí Ruarte y Santiago Quintulen.

El cronograma

Con la oficialización de las candidaturas, comienza la impresión masiva de boletas que serán distribuidas en cada escuela de la provincia. La Justicia Electoral recordó que solo serán válidos los modelos aprobados y llamó a los electores a informarse previamente sobre las listas para agilizar el proceso de votación.

De esta manera, el cuarto oscuro del 26 de octubre mostrará la diversidad de espacios políticos que aspiran a representar a Neuquén en el Congreso, en una elección que definirá la nueva correlación de fuerzas nacionales y provinciales.