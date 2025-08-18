Cierre de listas en Neuquén: uno por uno, los candidatos para las elecciones legislativas

Este domingo 17 de agosto venció el plazo para la presentación de listas en Neuquén de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

El cronograma electoral estableció que hasta última hora del domingo se podían inscribir las nóminas que competirán en las elecciones legislativas nacionales de octubre . Sin primarias (PASO), las listas quedaron directamente definidas para la elección general.

En Neuquén participarán cinco partidos y tres alianzas, con ofertas que van desde el oficialismo provincial hasta espacios nacionales, organizaciones sindicales y partidos de izquierda. El 26 de octubre , los electores de la provincia decidirán quiénes representarán a Neuquén en el Congreso.

La provincia renueva las tres bancas del Senado (Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Lucila Crexell) y tres de las cinco que se renuevan en Diputados (Tanya Bertoldi, Osvaldo Llancafilo, Pablo Cervi).

La Neuquinidad

La Neuquinidad, el espacio provincial que responde al gobernador Rolando Figueroa, presentó como primera candidata a senadora a la ministra Julieta Corroza, acompañada por el jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset. En la categoría de Diputados, la lista estará encabezada por la periodista Karina Maureira, seguida por el docente e investigador del Conicet Joaquín Perrén y María José Rodríguez, en representación de un armado que busca consolidar el proyecto provincial en el Congreso.

La Libertad Avanza

La Libertad Avanza oficializó su boleta con la actual diputada nacional y presidenta del partido en la provincia, Nadia Márquez, como primera candidata a senadora. La acompañará Pablo Cervi, también diputado nacional, y en tercer lugar Sofía Ayala, de Plottier. Para Diputados, la lista estará encabezada por Gastón Riesco, martillero y corredor público, seguido por Soledad Mondaca, referente de Rincón de los Sauces, y Joaquín Figueroa, de Cutral Co. Entre los suplentes se suman dirigentes de Neuquén capital y del interior, como Alejandra Durdos y Nicolás Montero.

Fuerza Patria

En el espacio de Fuerza Patria, la senadora Silvia Sapag buscará renovar su banca en la Cámara Alta. La acompañarán Sebastián Villegas, dirigente de Chos Malal, y la médica Magdalena Jacob, de Villa El Chocón. La lista de Diputados llevará como primera candidata a la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, junto a Fernando Pieroni, de Centenario, y Mercedes Lamarca, referente de Libres del Sur. La nominación de Sapag se resolvió luego de que Ramón Rioseco desistiera de postularse, en un acuerdo que reflejó la influencia de distintos sectores internos del peronismo neuquino.

Fuerza Libertaria

Fuerza Libertaria, con el comunicador y empresario Carlos Eguía al frente, definió su nómina con él como primer candidato a senador, acompañado por Cintia Meriño. Para Diputados, la lista será encabezada por Joaquín Eguía, actual concejal de la ciudad capital, junto a Beatriz Victoria y Mariano Rolla.

Más por Neuquén

El partido Más por Neuquén confirmó la postulación del dirigente estatal Carlos Quintriqueo como primer candidato a senador, acompañado por Ana Sandoval, ex escribana general de la provincia. Para Diputados, la cabeza de lista será Amancay Audisio, ex secretaria de Familia, seguida por Ramón Palavecino y Malena Ortiz.

Desarrollo Ciudadano

Por Desarrollo Ciudadano, la lista de Diputados estará encabezada por la ex vicegobernadora Gloria Ruiz, destituida de su cargo en 2023, acompañada por Carlos Cides y Laura Nievas. Para el Senado, la principal candidata iba a ser Marisa Torres San Juan, qué se bajó este mismo domingo a la tarde luego del escándalo que protagonizó su hijo por un robo en el supermercado La Anónima. No se informó su reemplazo.

Frente de Izquierda

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad también inscribió sus listas. Para el Senado, el primer candidato será Andrés Blanco, referente del PTS, acompañado por Priscila Ottón. En Diputados, la lista será encabezada por Julieta Ocampo, de Izquierda Socialista, seguida por César Parra y Florencia Beltrán, en un armado que mantiene la representación histórica de la izquierda en la provincia.

Nuevo MAS

El Nuevo MAS confirmó la candidatura de Maximiliano Irrazabal como primer postulante a senador, secundado por Fernanda Christiansen. En Diputados, la nómina estará encabezada por Keila Riquelme, seguida por Darío Gutiérrez y Silvia Priolo.

Unidad Popular

Unidad Popular, el partido encabezado por Raúl Dobrusín, definió únicamente candidatos para la Cámara de Diputados. La lista estará encabezada por Claudio Vázquez, actual subsecretario de Economía Social de la Municipalidad de Neuquén, seguido por Anahí Ruarte y Santiago Quintulen.