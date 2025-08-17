Nuevo revés para Gloria Ruiz: se bajó su primera candidata a senadora

La política neuquina volvió a quedar envuelta en un escándalo con la renuncia de Marisa Roxana Torres San Juan , quien encabezaba la lista a senadora nacional por Desarrollo Ciudadano, el partido de la destituida ex vicegobernadora Gloria Ruiz . La dimisión se conoció este domingo, a pocas horas del cierre de listas para las elecciones nacionales del 26 de octubre.

La decisión de Torres San Juan estuvo directamente vinculada con el caso judicial que involucra a su hijo, Cristian Javier Poblete Torres, empleado jerárquico de La Anónima Plottier, acusado de integrar un esquema de robo hormiga de mercadería valuada en 2,5 millones de pesos. El episodio, descubierto el pasado 10 de agosto, terminó por dinamitar la campaña del sector de Ruiz, quien ya enfrentaba un fuerte desgaste por su destitución en diciembre y las causas por presunta corrupción en la Legislatura.

En su renuncia “inamovible y formal”, Torres San Juan argumentó que priorizaba el cuidado de su familia “frente a tanto daño, mentiras y manejos que son de dominio público”. Sin embargo, los investigadores aseguran haber acreditado las maniobras delictivas, que ahora deberán dirimirse en la Justicia. El hijo de la ex candidata habría actuado en complicidad con un hombre que trasladaba la mercadería oculta entre cartones en una camioneta Toyota Hilux.

Los detalles del operativo policial fueron contundentes: se secuestraron cajas de queso, carne vacuna de distintos cortes y otros productos que habían sido escondidos en los contenedores destinados a residuos. La investigación se inició tras la denuncia del jefe de seguridad del supermercado y derivó en la detención de los sospechosos. Los investigadores están convencidos de que el robo formaba parte de un mecanismo sistemático para sustraer mercadería del establecimiento.

Torres San Juan, de origen chileno y nacionalizada argentina, había acompañado a Ruiz desde sus tiempos como intendenta de Plottier y ocupó cargos en la Legislatura neuquina, donde llegó a ser directora de despacho. Su salida deja golpeado al armado de Desarrollo Ciudadano, que ya arrastraba la pesada herencia de las causas contra Ruiz: la compra de una camioneta de lujo, un terreno, una piscina y gastos irregulares en bombones y contrataciones. Pese a ello, la ex vicegobernadora todavía encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales, amparada en que la ley de Ficha Limpia solo rige a nivel provincial.