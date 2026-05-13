La presidenta del Concejo Deliberante de Plottier aseguró que la nueva gestión frenó a tiempo un pedido de bonificación salarial para la ex vicegobernadora.

"Fue una situación bastante turbia": qué dijo Claudia Namuncurá sobre el intento de aumento para Gloria Ruiz

La presidenta del Concejo Deliberante de Plottier , Claudia Namuncurá , confirmó que la actual gestión municipal frenó a tiempo un pedido de bonificación salarial para la ex vicegobernadora Gloria Ruiz , quien es empleada de planta permanente del municipio. La situación fue detectada luego de la salida del exintendente Luis Bertolin i y derivó en la apertura de un sumario administrativo contra una trabajadora del área de Recursos Humanos.

Según explicó Namuncurá en una entrevista en LM Neuquén En Vivo realizada este miércoles, el incremento salarial habría sido autorizado durante los últimos días de la gestión de Bertolini y consistía en una bonificación del 25% por atención al público para Ruiz, quien actualmente presta servicios en una biblioteca municipal de Plottier.

“La verdad que fue una situación bastante turbia y rara , como muchas de las cosas que se han encontrado en la Municipalidad”, sostuvo la presidenta del Concejo Deliberante al referirse al episodio que salió a la luz en las últimas horas.

Claudia Namuncurá (2)

De acuerdo con el relato de Namuncurá, el pedido fue realizado por la propia Gloria Ruiz y autorizado por Bertolini antes de presentar su renuncia. Sin embargo, la documentación no habría terminado de tramitarse hasta después del cambio de gestión.

“La elevan a privada el mismo día de la renuncia y después, cuando nosotros ya habíamos asumido, un agente municipal que trabaja en Recursos Humanos la envió para darle el alta”, detalló.

La maniobra no solo contemplaba el pago de la bonificación, sino también un pedido de adscripción de Ruiz al Concejo Deliberante, algo que, según remarcó la concejala, nunca fue solicitado ni por ella ni por la intendenta Malena Resa.

“Ni yo había pedido esa adscripción ni la intendenta Resa tampoco. Por suerte se pudo detectar a tiempo”, afirmó. Namuncurá explicó que la nueva administración decidió dejar sin efecto tanto el aumento salarial como el traslado al Concejo Deliberante antes de que llegaran a concretarse administrativamente.

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El aumento que buscaban otorgarle

La bonificación que intentaban aplicar equivalía al 25% por atención al público, un adicional salarial que, según explicó la presidenta del cuerpo legislativo, ni siquiera correspondería a las tareas que Ruiz desempeña actualmente.

“Entiendo que ella presta servicios en la biblioteca municipal 30 de Octubre. Lo raro es que ese concepto no se le da al personal de la biblioteca”, indicó.

Actualmente, Gloria Ruiz continúa trabajando como empleada de planta permanente del Municipio de Plottier, condición que conserva desde antes de ocupar cargos provinciales.

“No se llegó a pagar porque la intendenta dejó sin efecto el pedido apenas tomó conocimiento”, aclaró Namuncurá.

ON - Malena Resa (4) Omar Novoa

La concejala evitó anticipar si la situación podría derivar en sanciones para Ruiz, aunque deslizó que el foco del sumario administrativo está puesto principalmente en la empleada de Recursos Humanos que avanzó con el trámite sin autorización de las nuevas autoridades.

La investigación interna quedó en manos del Ejecutivo municipal y, por el momento, no hubo presentaciones judiciales. “No se hizo ninguna denuncia en la Justicia. Todas las actuaciones son administrativas”, explicó la titular del Concejo Deliberante.

En ese marco, la empleada municipal que habría enviado el correo para activar el trámite quedó a disposición y podría enfrentar distintas sanciones disciplinarias.

“Puede ser desde un llamado de atención hasta una cesantía o exoneración, dependiendo de la gravedad que se determine”, sostuvo Namuncurá.

La dirigente consideró especialmente grave que se haya intentado avanzar con un trámite sin autorización de la nueva gestión municipal. “Estaban vulnerando decisiones del nuevo Ejecutivo en algo que la intendenta no había autorizado”, afirmó.

claudia namuncurá Claudia Namuncurá, presidenta del Concejo Deliberante de Plottier.

Un municipio en revisión tras la salida de Bertolini

La polémica aparece apenas días después de la renuncia de Bertolini y en medio del reordenamiento político y administrativo que atraviesa Plottier. Namuncurá reconoció que la nueva gestión se encontró con un escenario complejo tanto desde lo económico como en materia de servicios públicos.

“Malena Resa nos mostró un panorama bastante complicado. Hay muchos problemas económicos y también dejaron muchos camiones rotos”, señaló.

Según indicó, el Municipio continúa prestando el servicio de recolección de residuos, aunque con menos unidades operativas. En ese sentido, anticipó que el Ejecutivo podría avanzar en pedidos de leasing o compra de nuevos vehículos para normalizar el funcionamiento. Además, confirmó que hubo un recambio total de funcionarios jerárquicos en distintas áreas municipales.

“Se cambiaron secretarios, subsecretarios y directores. Ahora se está reorganizando toda la estructura”, explicó.

Fotomultas

Durante la entrevista, Namuncurá también se refirió a otro de los temas calientes de Plottier: las fotomultas. Ratificó que el sistema continúa suspendido tras la insistencia del Concejo Deliberante sobre la ordenanza 4580, que había sido vetada por Bertolini.

“Las fotomultas están totalmente suspendidas”, aseguró. La concejala explicó que actualmente los vecinos pueden solicitar el libre deuda municipal aunque tengan infracciones generadas por ese sistema.

Gif Fotomultas Plottier

“No es que las multas estén anuladas, sino que quedaron suspendidos todos los actos administrativos hasta que se resuelva la situación”, aclaró.

Además, cuestionó las condiciones en las que se implementó el esquema de control vial en la ciudad. “No estamos en contra de las fotomultas, pero no en la manera en que se hicieron. No pasó por el Concejo, se dejó de lado al Tribunal de Faltas y el vecino ni siquiera podía hacer un descargo”, criticó.

También enumeró varias falencias de infraestructura vial que, según afirmó, deben resolverse antes de pensar en retomar controles automáticos.

“No están bien demarcadas las sendas peatonales, los semáforos no están homologados y todavía seguimos teniendo la Ruta 22 sin resolver como avenida Mosconi”, detalló.

Licencias comerciales y beneficios para comerciantes

Otro de los ejes que mencionó Namuncurá fue el trabajo legislativo para reformar el sistema de licencias comerciales en Plottier.

La presidenta del Concejo explicó que actualmente las habilitaciones “no ayudan al comerciante” y adelantó que buscan implementar beneficios impositivos para fomentar la instalación de negocios en la ciudad.

Entre las propuestas, mencionó licencias bonificadas por dos años y un esquema diferenciado según zonas y tipos de comercio. “La idea es generar beneficios para que los comerciantes quieran instalarse en Plottier y competir con el crecimiento que tiene Neuquén capital”, sostuvo.

Concejo Deliberante de Plottier

Según indicó, en los próximos días comenzarán reuniones con el Ejecutivo y autoridades provinciales para avanzar en la redacción definitiva de la ordenanza.

Pese a las tensiones que dejó la crisis política tras la salida de Bertolini, Namuncurá aseguró que hoy existe un clima de consenso entre los distintos bloques del Concejo Deliberante.

“Todos tenemos en común que queremos sacar a Plottier adelante”, afirmó. La dirigente sostuvo que, más allá de las diferencias políticas, existe acuerdo en acompañar a la nueva gestión en temas prioritarios como servicios públicos, fotomultas y reorganización administrativa.

“Hay mucho respeto entre los concejales y voluntad de trabajar en conjunto”, remarcó. Consultada sobre una eventual candidatura en las elecciones del próximo año, Namuncurá evitó definiciones, aunque dejó abierta la posibilidad. “Falta mucho todavía. Primero tenemos que demostrar gestión y acompañar a los vecinos”, concluyó.