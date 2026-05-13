Lo condenaron por una serie de robos y hurtos en Centenario: recibió tres años de prisión efectiva

El hombre admitió haber cometido ocho hechos entre 2023 y 2025. Fue condenado tras un acuerdo con la fiscalía y ya comenzó a cumplir la pena.

Un hombre fue condenado a tres años de prisión efectiva por una serie de robos y hurtos cometidos en la ciudad de Centenario. La condena se resolvió a partir de un acuerdo entre la fiscal del caso, Soledad Rangone, y el acusado, Luis Marcelo Soto, quien reconoció su responsabilidad en ocho hechos investigados por la Justicia.

La audiencia se realizó en Neuquén y allí la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se homologue el acuerdo alcanzado con Soto. El imputado aceptó haber participado en distintos robos y hurtos ocurridos entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025, en viviendas y comercios de Centenario.

Según detalló la fiscal, los hechos fueron investigados en siete legajos distintos y tenían características similares: ingresos a locales y domicilios para llevarse distintos objetos de valor. En ninguno de los casos se utilizaron armas ni hubo violencia contra personas.

Uno de los episodios ocurrió en un local gastronómico, donde Soto ingresó luego de saltar una reja y dañar una abertura. Del lugar robó dinero, herramientas y bebidas.

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También fue acusado por romper la ventana de una farmacia y sustraer productos de perfumería. A eso se sumó el hurto de una sierra desde una ferretería de la ciudad.

La investigación incluyó además dos intentos de robo en viviendas y comercios, donde el acusado fue demorado poco después por la Policía con distintos objetos en su poder.

Otro de los hechos que se le atribuyeron fueron tres hurtos con escalamiento. En esos casos, Soto ingresó a domicilios particulares para llevarse bicicletas y un parlante. Uno de esos episodios fue cometido junto a otra persona.

Las pruebas reunidas por la fiscalía

Durante la audiencia, Rangone explicó que la responsabilidad penal del acusado quedó acreditada con distintas pruebas reunidas a lo largo de las investigaciones.

SFP Ciudad Judicial (8) Sebastián Fariña Petersen

Entre las evidencias mencionó registros de cámaras de seguridad, análisis de rastros papilares realizados mediante el sistema AFIS, fotogramas, allanamientos y secuestro de prendas de vestir. Además, se incorporaron testimonios de víctimas, testigos y personal policial.

La fiscal remarcó que en varios de los hechos Soto fue demorado en flagrancia, es decir, poco después de cometer los delitos.

El acuerdo y la condena

Rangone sostuvo ante el juez que la pena acordada era “justa, adecuada y proporcional” teniendo en cuenta la cantidad de hechos atribuidos. También destacó que el acusado no contaba con antecedentes condenatorios y que reconoció su responsabilidad penal.

Tras escuchar a las partes y al propio imputado, el juez de garantías Lucas Yancareli homologó el acuerdo, declaró penalmente responsable a Soto y le impuso la condena de tres años de prisión efectiva.

El magistrado además dispuso que la pena comience a ejecutarse desde este miércoles, ya que Soto permanece detenido con prisión preventiva desde diciembre de 2025.