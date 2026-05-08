Atraparon a un ladrón tras un violento intento de robo: entró a la casa y les pegó con un palo y una pala

Los delincuentes golpearon a las víctimas con un palo y una pala para exigirles la entrega de la llave de un auto.

A 20 días del violento robo que sufrió una pareja mayor de Neuquén en su propia casa, la fiscalía logró dar con el delincuente que faltaba y lo acusó por el hecho. El hombre quedó detenido al igual que su cómplice acusado previamente .

El asistente letrado de la fiscalía de Robos y Hurtos Luciano Vidal fue quien formuló cargos al delincuente, identificado como "A.C." . Además, solicitó que permanezca detenido con prisión preventiva por el plazo de tres meses.

El caso es el ocurrido el pasado 18 de abril por la madrugada, por el cual otro hombre identificado como "P.C." ya había sido acusado y quedó detenido en prisión preventiva en el marco de la causa.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió 4:00, en un domicilio de la ciudad de Neuquén donde viven un hombre de 57 años y su pareja de 75.

Luciano Vidal, asistente letrado

Según la investigación preliminar, "A.C." actuó junto a "P.C." y un adolescente de 14. Mientras uno de los involucrados increpaba a la mujer desde el frente de la vivienda, los otros ingresaron por el sector trasero luego de violentar una puerta.

Una vez dentro, les exigieron las llaves de un vehículo y, ante la negativa de las víctimas, comenzaron a golpearlas con una pala y un palo. El hombre sufrió heridas en la cabeza y en distintas partes del cuerpo, mientras que la mujer también resultó lesionada.

Antes de huir, los agresores se llevaron dos teléfonos celulares, un reloj y las llaves de la vivienda.

Avanza la investigación

Afortunadamente, el accionar no pasó desapercibido. Fueron los propios vecinos quienes, al advertir movimientos extraños y gritos, dieron aviso a la Policía. Esa intervención fue clave para evitar que el hecho tuviera consecuencias aún más graves.

Primero, fue demorado el adolescente de 14 años. Luego, se demoró a "P.C", pero "A.C." logró fugarse. En el avance de la investigación, pudo ser ubicado y acusado este viernes.

El delito que el representante de la fiscalía le atribuyó a "A.C." es robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, con efracción, con el uso de un arma impropia y con la participación de un menor de edad, en carácter de coautor.

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Durante la audiencia, Vidal sostuvo que existen riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por lo que requirió la prisión preventiva por tres meses.

El juez de garantías Juan Guaita, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló el pedido de la fiscalía, tuvo por formulados los cargos y fijó la prisión preventiva por el plazo requerido.

Cayó el presunto cómplice de un crimen narco

En las últimas horas, la Policía también logró dar con el cómplice de un crimen que era buscado desde 2021.

La captura, que llega a cinco años del hecho por el que se lo investiga, llegó este jueves por la mañana. La Policía informó que la investigación fue llevada adelante por personal de la División Recaptura de Evadidos, dependiente del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales de la Dirección Delitos Neuquén, quienes desde el hecho realizaban diversas tareas investigativas para establecer el paradero del sospechoso.

Sin embargo, tras lograr reunir información precisa de manera reciente sobre el lugar donde se ocultaba el investigado, la Fiscalía de Delitos Contra las Personas autorizó una orden de allanamiento que se concretó durante la jornada en un sector de chacras de la localidad de Senillosa.

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Según indicaron fuentes policiales, el domicilio presentaba un acceso complejo y el hombre habría permanecido escondido allí durante aproximadamente los últimos dos años.

Al momento de la detención, el prófugo fue identificado pero intentó ocultar su identidad aportando datos falsos y presentando a su favor un cambio notorio en su apariencia física, con cabello largo y barba pronunciada. No obstante esto, con la firme convicción de que se trata de quien buscaban, la Policía ya lo demoró y lo trasladó a la capital provincial.