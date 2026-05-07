"Lagrimita" no para: robó en un comercio, lo persiguieron los vecinos y se escapó por los barrancos

El delincuente, famoso en Centenario, volvió a entrar en acción en la zona comercial del barrio Sarmiento.

"Lagrimita" sigue teniendo a todo Centenario a mal traer y protagonizó un nuevo hecho de inseguridad a la vista de vecinos y comerciantes, que lo salieron a correr. Esta vez, el delincuente no fue detenido.

El último hecho del delincuente -ya conocido por todos en la localidad vecina- tuvo lugar el miércoles por la tarde, en la zona comercial del barrio Sarmiento.

Allí y al parecer sin ser notado en un principio, " Lagrimita " ingresó a un local de venta de accesorios ubicado en inmediaciones de calles Honduras casi Perú. Mezclándose entre los clientes, recorrió un poco y luego tomó presuntamente unos vasos, con los cuales escapó corriendo.

Este accionar enseguida encendió las alarmas y tanto comerciantes como vecinos que vieron lo ocurrido salieron a correrlo.

Patrullero policia de Neuquén Centenario.jpg La Policía de Centenario tiene un arduo trabajo.

El delincuente intentó esconderse en la zona del barranco y luego continuó hasta el sector de Peatonales. Una comerciante relató que se comunicaron en tres oportunidades con la Policía para pedir que manden algún patrullero a seguirlo también, pero les pedían más especificaciones sobre lo ocurrido.

Según consignó Centenario Digital, al menos esta vez, "Lagrimita" se habría salido con la suya. Esto causó mucha indignación en la localidad, por ser un delincuente que frecuentemente causa problemas a vecinos y comerciantes, pero no sería imputable, motivo por el cual siempre vuelve a las calles, incluso cuando se lo demora por unas horas.

En este sentido, los comerciantes del sector aprovecharon la ocasión para solicitar más patrullajes en la calle Honduras, ya que afirmaron notar que en las últimas semanas esto disminuyó, y también pidieron la permanencia de efectivos en el sector, para evitar demoras en su arribo ante hechos de inseguridad de este tipo.

Lo agarraron tras robar un estéreo

En diciembre pasado, los operadores del Centro de Monitoreo de cámaras una vez más probaron la importancia de su rol al ayudar a detener y frustrar otro robo del conocido delincuente de Centenario: "Lagrimita". El hombre volvió a dar dolores de cabeza y retornó poco después a las calles.

Según informó la Policía, la nueva detención del conocido delincuente se dio este jueves a la madrugada, cuando los efectivos de Comisaría 52 recibieron un aviso desde el Centro de Monitoreo, cuyos operadores vieron al sospechoso intentando sustraer un reflector de calles Perú y Honduras y luego forcejeando con los portones de distintos domicilios. Claramente, se trataba de un ladrón oportunista probando suerte.

Con esta información y sus características físicas, los efectivos realizaron un rápido patrullaje por la zona, logrando ubicarlo en Ecuador y Honduras, frente a la Escuela Primaria N° 360. Al identificarlo, los efectivos descubrieron que -una vez más- se trataba de "Lagrimita", quien tenía en su poder un estéreo marca Philco, del cual no pudo justificar su procedencia.

detencion lagrimita (1)

Minutos después, vecinos alertaron sobre un vehículo dañado en Nicaragua y Honduras. En el lugar, el personal constató que un Fiat Palio presentaba el vidrio trasero derecho roto y que le habrían sustraído un estéreo, coincidiendo con el elemento secuestrado.

Por todo esto, finalmente el sujeto fue demorado, trasladado al hospital local y posteriormente a la Comisaría 52°, donde se inició la investigación correspondiente.