El robo ocurrió el pasado viernes feriado. El empleado lo enfrentó y forcejeó con él, pero terminó huyendo con la propina.

Entró a pedir ayuda a una heladería y robó las propinas: "Yo lo estaba queriendo ayudar"

El pasado viernes un hombre entró a una heladería de Rosario para pedir comida, pero en tan sólo segundos intentó robar el dinero de las propinas y forcejeó con el empleado. Las cámaras de seguridad del local registraron el momento.

El episodio ocurrió en un local ubicado en la intersección de la avenida San Martín y Gaboto, y se viralizó en las últimas horas. En las imágenes de la cámara se pudo ver como el delincuente ingresó al local con la excusa de pedir facturas del día anterior y aprovechó un descuido del trabajador para tomar el efectivo que se encontraba en una lata ubicada sobre el mostrador.

Tras advertir el robo, el empleado enfrentó al hombre y le reclamó que devolviera el efectivo. El delincuente negó haber tomado el dinero, pese a que el hecho había quedado registrado por las cámaras. Rápidamente el joven intentó realizar una llamada con su celular y le ofreció devolver una parte del dinero.

Las imágenes de la cámara muestran que luego se genera un forcejeo dentro del comercio. En un momento, el ladrón toma del cuello al empleado, que con una mano sostenía su teléfono, mientras continúan discutiendo por el dinero. Tras momentos de extrema tensión, el delicuente logró escapar con el dinero.

Un hombre entró a robar a una heladería de Rosario y un empleado lo enfrentó

El empleado, identificado como Alexis, reveló en diálogo con Cadena 3, que aquel día al ser feriado por el Día del Trabajador había alcanzado una cantidad generosa de propinas. "Más allá de mi sueldo, eso es algo extra que tengo para poder moverme todos los días, para tomar un colectivo o un Uber porque cierro tarde", indicó.

El joven reveló que el hombre entró pidiendo algo de comer y le dio una bolsita con medialunas. "Me di la vuelta y ahí, en el video se ve que mete la mano en el frasco. Yo nunca me di cuenta en ese momento”, explicó. Luego, le pidió si podía cargar agua en su botella y fue cuando nuevamente el ladrón agarró dinero del frasco.

"Me dio mucha bronca porque yo lo estaba queriendo ayudar. Nosotros siempre guardamos cosas que no podemos vender para la gente que viene a pedir, porque hay muchas personas en situación de calle. Y que venga alguien a robarme después de querer ayudarlo fue muy feo", sostuvo.

robo rosario

El delicuente terminó libre horas después del robo

La pelea entre ambos se trasladó a la vereda del local con empujones y golpes. En ese momento, una tercera persona intervino y logró reducir al ladrón a la espera de la llegada de la Policía, aunque fue liberado rápidamente. Vecinos indicaron haberlo identificado como protagonista de otros episodios similares en la zona.

El dueño del negocio también cuestionó la rápida liberación del sospechoso. "A mi empleado le pidieron que vaya a declarar, pero el tipo a las 24 horas ya estaba caminando otra vez por la zona", sostuvo.

En su diálogo con Cadena 3, Alexis aseguró que de igual manera no dejará de ayudar a quienes lo necesitan. "Nosotros siempre que podemos ayudamos. A mí me gusta ayudar. Pero ahora tomamos más precauciones", indicó.

Sobre la plata sustraída, lamentó no haberla recuperado. "En el momento ni pensé en la plata, pero después me di cuenta de lo que significaba", concluyó.