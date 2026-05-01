Detuvieron al violento agresor que robó y golpeó a una estudiante frente a la terminal de Plottier

Una alumna del IFD 5 fue atacada el pasado sábado mientras esperaba el colectivo en horas de la noche. Sufrió golpes en el rostro y las piernas.

La Policía detuvo al presunto autor del ataque y robo a una estudiante del IFD 5 que el pasado sábado a primera hora de la madrugada esperaba el colectivo para regresar a su domicilio de Senillosa desde Plottier .

La identificación y detención del sospechoso fue en el marco de una investigación por un robo ocurrido el pasado 25 de abril en la vecina ciudad.

El episodio tuvo lugar en horas de la madrugada, cuando una estudiante fue sorprendida en una garita de colectivo por un individuo que, mediante agresiones físicas, le sustrajo sus pertenencias y huyó del lugar a pie.

Según explicaron desde la Policía, este procedimiento se logró a partir del relevamiento de cámaras de seguridad y la ampliación de la denuncia con nuevos datos aportados por la víctima. De esta manera, los investigadores lograron establecer la identidad del sospechoso, quien ya contaba con antecedentes por hechos similares.

Informaron que el hombre se encuentra actualmente detenido por disposición judicial y a la espera de la formulación de cargos por parte de la Fiscalía interviniente.

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Cámaras claves para su identificación

Personal de la Oficina de Investigaciones de la Comisaría Séptima realizó un relevamiento de las cámaras de seguridad en el sector, detectó en ese horario a un hombre con vestimenta oscura retirándose del lugar tras cometer el hecho. Además, la denuncia de la víctima, quien aportó nuevos datos, como la vestimenta de su agresor en ese momento. Con esa información, los efecctivos lograron identificarlo. Desde la Policía aseguraron que ya había sido previamente demorado por un hecho de similares características.

Qué había pasado

El violento hecho ocurrió alrededor de las 0.10 del sábado sobre la Ruta 22, a cinco cuadras de la Terminal de Plottier, cuando la alumna debió esperar más de una hora el transporte público Pehuenche para regresar a su casa en Senillosa después de su jornada de estudio que había finalizado a las 22.15 del viernes.

La estudiante, que cursa la carrera de profesora de Educación Primaria en el IFD 5, realizó la denuncia en la Comisaría Séptima. Aseguró que fue atacada por un hombre: “Venía a golpearme la cara, en la boca, luego en las piernas para que no corriera".

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La víctima dijo que gritó pidiendo auxilio pero el hombre le pegaba cada vez más: "Nadie de la ruta me quiso ayudar. Me sacó mi celular y mi bolso en el que llevaba mis cosas para cursar, entre ellos cuadernos, anteojos recetados, tarjeta estudiantil y demás", relató a LM Neuquén.