Hombre apuñalado en el barrio Islas Malvinas: qué se sabe del agresor

Una alta fuente policial adelantó a LM Neuquén que el relevamiento de las cámaras de seguridad será clave para la investigación.

Apuñalaron a un hombre frente a su pareja en el barrio Islas Malvinas.

Apuñalaron a un hombre frente a su pareja en el barrio Islas Malvinas.

La madrugada de este feriado , por el Día del Trabajador, se vio alterada por el brutal asesinato de un hombre de 30 años , que recibió un certera puñalada en el torax , frente a su pareja. La trágica muerte ocurrió a las 6 de la madrugada de este viernes en el barrio Islas Malvinas.

El comisario Mayor Sergio Llaytuqueo , director de Delitos , señaló a LM Neuquén que se encuentran en plena investigación, que pudieron determinar la mecánica de la agresión, pero resta identificar al autor del crimen que tuvo lugar en Antártida Argentina y Facundo Quiroga de esta capital.

“No se conocían el agresor y la víctima, fue en circunstancias fortuitas. El sospechoso de criminalidad es un transeúnte que iba circulando por la calle de este a oeste, hacia la barriada”, detalló Llaytuqueo.

La esposa de la víctima fue testigo presencial del trágico evento, fue quien observó cómo se desarrolló la agresión que terminó en el trágico suceso El agresor atacó a la víctima con un cuchillo en el lado izquierdo del tórax, causándole una sola herida mortal.

Al ser consultado si existe si sospechan que hubo una intención de robo, el comisario Mayor indicó que “se está investigando, se está tratando de determinar”. Agregó que este viernes se encontraron con una situación que les complicó el rápido avance de la investigación y es, justamente, por el feriado.

Comisaría 3 - Comisaria Tercera Agentes de la Comisaría Tercera encabezaron los procedimientos por vehículos robados.

Cámaras de seguridad

Actualmente, el agresor no ha sido identificado ni detenido, aunque las fuerzas de seguridad están trabajando intensamente para lograr identificarlo y detenerlo por la muerte del hombre de 30 años, padre de una niña.

El comisario dijo que en la zona se encuentran varias cámaras, algunas de ellas les permitió visualizar la mecánica del hecho. No obstante, como es día feriado las imágenes de las cámaras que están instaladas en los comercios no las habían podido obtener. Serán claves para poder definir el perfil del autor del homicidio.

Quién es la víctima fatal del ataque

El homicidio es investigado por el fiscal Andrés Azar, quien ordenó la autopsia correspondiente para certificar la causa de fallecimiento. Mientras tanto, la víctima fue identificada.

apuñalado islas malvinas nicolas cifuentes

Se trata de Nicolás Cifuentes, de alrededor de 30 años quien tenía una hija pequeña. De acuerdo a lo relevado, el homicidio sucedió afuera de su casa luego de regresar de un cumpleaños junto a su pareja.

A través del instagram personal de Nicolás, su esposa publicó la noticia del fallecimiento y expresó que por eso medio, en breve, dará detalles sobre la fecha del sepelio.

Mientras se esperan los avances en la investigación, la organización Motocross Club Neuquén lanzó un sentido mensaje de dolor y despedida acompañado de una fotografía de la víctima.

El presidente del club, Miguel "Colo" Matthews, confirmó a LM Neuquén que Cifuentes se desempeñaba como jefe de banderilleros en las carreras y destacó: "era una excelente persona criada en Neuquén, estamos esperando más información porque era muy querido en el ambiente".

"Hoy es un día profundamente triste para toda la familia del Motocross Club Neuquén. Con enorme dolor despedimos a Nicolás Cifuentes, un colaborador incansable, comprometido y siempre presente, que dejó una huella imborrable en nuestro club", expresaron en una publicación de Facebook.

En este sentido recalcaron que "Nico fue mucho más que parte de nuestro equipo: fue un amigo, una persona generosa, apasionada y fundamental en el crecimiento de esta gran familia del motocross" y agregaron: "su predisposición, su alegría y su amor por el club permanecerán por siempre en cada rincón de La Barda, en cada carrera y en cada recuerdo compartido.