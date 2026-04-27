Victoria Villarruel cuestionó a los kelpers por Malvinas: "Que vuelvan a su país"

La vicepresidenta redobló la apuesta en el tema Malvinas, cuando Trump analiza la posibilidad de abandonar el respado histórico a Reino Unidos sobre las Islas.

Victoria Villarruel sobre la soberanía de Malvinas: "Que vuelvan a su país"

En las últimas horas la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a encender la interna oficialista al compartir en sus redes sociales un mensaje crítico contra el presidente Javier Milei respecto a la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas .

La publicación retomó un posteo de otro usuario y cuestionóa la referencia presidencial sobre " autodeterminación ". La situación escaló rápidamente ya que es un debate que se reactivó en las últimas horas con declaraciones del presidente Milei, el canciller Pablo Quirno y hasta un supuesto respaldo del gobierno de Donald Trump al reclamo argentino.

En este escenario que reaviva la disputa de soberanía, Villarruel reafirmó su postura y sostuvo que la discusión "es entre Estados". "Si los kelpers se sienten ingleses, que vuelvan a su país ", lanzó.

"Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino, no son parte de la discusión. "Si se sienten ingleses que vuelvan a los miles de kilómetros, donde está su país", acató la presidenta del Senado de la Nación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/augustogrinner/status/2048111423528538497?s=20&partner=&hide_thread=false Pero Javier...



VOS USASTE EL ARGUMENTO QUE SIEMPRE USARON LOS BRITÁNICOS de que los habitantes de las Malvinas deben tener "derecho de auto-determinación"; o sea, digamos: los ayudaste.



Y encima metiste a Ajmechet en tu espacio.



¡HASTA GROK LO SABE!https://t.co/0U4yAxU2S7 https://t.co/3ah48jtbpk pic.twitter.com/5eXKHIAJMT — Depe (@augustogrinner) April 25, 2026

Resulta que días atrás el Reino Unido hizo público un mensaje en el que aseguraban que las Islas eran británicas y que la soberanía "no está en discusión" y apelaron al principio de autodeterminación de los habitantes.

La canciller británica, Yvette Cooper, declaró al diario Daily Mail que "la soberanía recae en el Reino Unido y la autodeterminación en los isleños", rechazando cualquier cambio en el estatus quo.

Por su parte, el primer ministro Keir Starmer calificó la postura británica como "invariable", a pesar de las crecientes fricciones con la Casa Blanca.

Fue en este sentido que el mensaje que volvió a resonar de la vicepresidenta fue tajante y genera ciertas rispideces entre las autoridades británicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2047814947535499361?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy más que nunca, Malvinas Argentinas. La discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre Estados, por lo cual el Reino Unido debe discutir bilateralmente con la Argentina el reclamo que sostenemos por razones jurídicas, históricas y geográficas. Los kelpers son ingleses… https://t.co/4y31oY1v22 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 24, 2026

De todas maneras, el gobierno del Reino Unido se basó en un referéndum realizado en 2013, cuando los isleños votaron mayoritariamente por seguir bajo la administración de Londres. La respuesta argentina indicó que la autoderminación no aplica en este caso, ya que se trata de una población implantada, luego de 1833, cuando ocuparon las Malvinas.

La respuesta del gobierno argentino a Reino Unido: se reafirma la soberanía argentina

El Gobierno cruzó al Reino Unido luego de que se hiciera público un mensaje en el que aseguraban que las Islas Malvinas eran británicas, y reafirmó la soberanía argentina.

“Ante las recientes declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la Argentina reafirma sus derechos soberanos”, aseguró el canciller Pablo Quirno en un comunicado difundido en sus redes sociales.

En Ushuaia quieren multar a los que promocionan viajes "a las Falklands" El muelle donde de Puerto Argentino en el que amarran los cruceros, con el nombre que los británicos les dan a las Islas Malvinas argentinas.

"La ocupación de 1833 fue un acto de fuerza contrario al derecho internacional de la época que vulneró nuestra integridad territorial y dio inicio a una situación colonial que persiste", sumó.

La expresión del Reino Unido se había dado luego de que trascendiera un respaldo del gobierno de Estados Unidos al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. "Las Malvinas fueron, son y serán argentinas", reafirmó el Presidente Javier Milei al compartir el mensaje del canciller.

"Rechazamos la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos", remarcó Quirno.

Escenario político y proyección electoral

Este choque interno ocurre en un momento de fuerte actividad para el oficialismo, que busca consolidar sus estructuras en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de 2027. Mientras figuras como Karina Milei y Diego Santilli intensifican las recorridas territoriales para fortalecer el armado partidario, la disputa por Malvinas amenaza con desgastar la unidad del bloque.

En paralelo, la agenda internacional también juega su parte, con el canciller Pablo Quirno y la Oficina del Presidente emitiendo comunicados de apoyo a Donald Trump tras el tiroteo en Washington, un gesto que busca mantener la sintonía con el eje conservador externo mientras en el plano doméstico las chicanas entre los referentes de la Casa Rosada dominan el debate público.