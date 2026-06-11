¿Conviene comprar celulares y televisores en Chile? Un influencer mostró precios y reavivó el debate

Un video viral exhibió los precios de los productos más elegidos. La comparación con los que se ofrecen en Argentina.

La comparación entre Argentina y Chile en productos de tecnología reavivó la duda sobre si conviene o no viajar al país trasandino para hacer compras.

Un video de TikTok publicado por un influencer reavivó el interés sobre la conveniencia de comprar tecnología en Chile . Durante su visita a un centro comercial, mostró los precios de televisores , celulares , computadoras y otros dispositivos, generando una ola de comentarios entre usuarios argentinos.

En un contexto de cambios económicos y variaciones en el tipo de cambio, gasto de pasajes y estadías, la diferencia de costos entre ambos países parece no ser tan tentadora.

Todo comenzó cuando Agustín Baioni, tiktoker conocido como @agusbaioni_ , recorrió un centro comercial chileno y registró los precios de una serie de productos tecnológicos: celulares, computadoras, televisores, consolas de videojuegos y parlantes.

En cada caso, informó además cuál era el equivalente en pesos argentinos, para facilitar la comparación a sus seguidores del otro lado de la frontera. La conclusión que dejó en la descripción del video fue contundente: “La tecnología en Chile parece no estar tan barata como en otros años”.

Ante esta declaración, varios usuarios coincidieron en los comentarios y señalaron que “casi no hay diferencia” con los precios que pueden obtenerse en la Argentina.

El precio de la tecnología en Argentina

Más allá del relevamiento del influencer chileno, hay valores de mercado argentino que sugieren otra cosa. Para ello Infobae relevó los precios de los mismos productos en los sitios web oficiales de las grandes cadenas de tecnología y electrodomésticos que operan en la Argentina (no se tuvieron en cuenta sitios de venta de productos importados).

Los resultados muestran un panorama más matizado: en algunos artículos la diferencia sigue siendo considerable, aunque en Argentina la posibilidad de pagar en cuotas modifica el análisis para muchos consumidores.

Celulares

El caso más llamativo es el del iPhone. El iPhone 17 Pro Max de 256 GB aparece en Chile a 1.500.000 pesos chilenos, lo que equivale a 2.320.000 pesos argentinos. En Argentina, el mismo modelo se consigue a $3.650.000, es decir, más de un millón y medio de pesos por encima.

iphone 17 La gente quiere saber si su inversión va a resistir el día a día o si las críticas que circulan son realmente para alarmarse.

El iPhone 17 Pro de 256 GB también muestra una brecha significativa: en Chile cuesta 920.000 pesos chilenos (equivalente a 1.423.000 argentinos), mientras que en Argentina su precio asciende a $3.222.300.

Computadoras y tablets

En el segmento de notebooks y tablets, los números también reflejan una diferencia importante.

La MacBook Neo de 256 GB se exhibía en Chile a 650.000 pesos chilenos, equivalente a $1.005.600 argentinos. En las tiendas locales, el mismo modelo cuesta $1.550.000.

En las notebooks de otras marcas, la situación es similar. Una Lenovo con procesador Ryzen 5 está a 500.000 pesos chilenos ($774.000) en Chile, contra $1.400.000 en el mercado local. Una HP Laptop 15 con procesador Intel Core i5 y 8 GB de RAM figura a 560.000 pesos chilenos ($866.000), mientras que en Argentina su precio ronda los $1.406.000.

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La iPad 11 con chip A16 y 128 GB de almacenamiento aparece en el video a 410.000 pesos chilenos, lo que equivale a $634.000. En Argentina, el mismo modelo se vende a $962.500.

Televisores y consolas

En los televisores, la diferencia varía según el modelo:

Un Smart TV Hisense LCD de 50 pulgadas cuesta en Chile 300.000 pesos chilenos ( $464.000 ), frente a $620.000 en el mercado local.

cuesta en 300.000 pesos chilenos ( ), frente a en el mercado local. El TCL QLED Mini LED de 65 pulgadas aparece a 620.000 pesos chilenos ( $960.000 ) contra $1.700.000 en Argentina .

aparece a 620.000 pesos chilenos ( ) contra . El TCL QLED de 98 pulgadas: en Chile figura a 1.320.000 pesos chilenos (equivalente a $2.042.000), mientras que en Argentina su precio trepa a $5.500.000, una diferencia de más de tres millones de pesos.

En el segmento de consolas:

la PlayStation 5 con el juego Gran Turismo estaba a 590.000 pesos chilenos ( $912.000 ). En Argentina, la misma consola se consigue a $1.600.000 .

estaba a 590.000 pesos chilenos ( ). En Argentina, la misma consola se consigue a . la Nintendo Switch 2 con Mario Kart, por su parte, costaba 690.000 pesos chilenos ($1.070.000) en Chile, frente a $1.500.000 en el mercado local.

Venta de televisores

En el caso de los parlantes JBL, la diferencia es menor que en otros rubros. El JBL Grip aparece en el video a 70.000 pesos chilenos ($108.000), mientras que en Argentina el mismo modelo cuesta $183.000.

El beneficio de la cuota en Argentina

A la hora de hacer el análisis de la conveniencia de comprar en Chile no puede ignorar un elemento que forma parte del consumo cotidiano en Argentina: la posibilidad de financiar en cuotas.

Las grandes cadenas de electrodomésticos y tecnología ofrecen habitualmente planes de pago que distribuyen el desembolso a lo largo de varios meses, algo que no está disponible al hacer una compra en el exterior. Para muchos consumidores, esa alternativa termina siendo determinante a la hora de decidir dónde comprar, independientemente de la diferencia de precio contado.