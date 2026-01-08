Chile o Paraguay: ¿A dónde conviene comprar para aprovechar mejor los dólares?

Con un dólar relativamente barato, crecen las escapadas para comprar en el exterior. Precios, impuestos y oportunidades en los dos destinos más elegidos.

Chile y Paraguay son las plazas más elegidas por los argentinos para hacer tour de compras.

En un contexto de dólar estable y con mayor poder de compra para los argentinos, el turismo de compras vuelve a ganar protagonismo. Chile y Paraguay se posicionan como los destinos más buscados para adquirir productos a precios más bajos que en el mercado local, gracias a las diferencias cambiarias e impositivas, aunque cada país ofrece ventajas y costos distintos que conviene analizar antes de viajar.

A la hora de decidir entre un viaje a Chile o a Paraguay para aprovechar tus dólares , factores como el tipo de cambio, franquicias aduaneras y variedad de productos hacen que muchas personas opten por la segunda alternativa como destino ideal para maximizar el poder de compra. La posibilidad de comprar productos importados a menor precio, recorrer shoppings modernos y combinar la experiencia con turismo urbano añade atractivo a esta opción.

Paraguay se destaca regionalmente como destino para compras por sus precios competitivos , especialmente en productos de tecnología, electrodomésticos, ropa y calzado, que suelen encontrarse hasta 40–60 % más baratos que en Argentina, según comparativas habituales entre precios locales y los de Ciudad del Este o Asunción.

A diferencia de Chile, donde el IVA y acuerdos aduaneros pueden encarecer productos electrónicos y otros bienes, Paraguay mantiene una oferta variada y accesible gracias a su política de libre comercio y zonas francas. Muchos turistas argentinos aprovechan para adquirir celulares, computadoras, televisores y perfumería a valores más convenientes, siempre considerando las franquicias permitidas por la aduana según el medio de transporte.

Los shoppings más recomendados de Paraguay

Si bien Paraguay es reconocido por tener una gran plaza de compras por fuera de los Shopping tradicionales, también cuenta con estructuras de este estilo que la gran mayoría de la gente prefiere para realizar las compras, entre las que se destacan:

Paseo La Galería (Asunción): Es uno de los centros comerciales más modernos y atractivos de la capital paraguaya, con más de 140 marcas nacionales e internacionales, espacios gastronómicos al aire libre y entretenimiento para toda la familia. Su ambiente urbano y variado lo convierte en una parada ideal para compras de moda, tecnología y lifestyle.

Es uno de los centros comerciales más modernos y atractivos de la capital paraguaya, con más de 140 marcas nacionales e internacionales, espacios gastronómicos al aire libre y entretenimiento para toda la familia. Su ambiente urbano y variado lo convierte en una parada ideal para compras de moda, tecnología y lifestyle. Shopping del Sol (Asunción): Considerado uno de los shoppings emblemáticos de la ciudad, combina tiendas de marcas internacionales con un completo patio de comidas y descuentos especiales para turistas que presentan pasaporte. Su ubicación céntrica y fácil acceso lo hacen conveniente para quienes llegan por aire o visitan la zona metropolitana.

Además de estos, otras opciones como Shopping Mariscal o mercados tradicionales como Mercado 4 ofrecen alternativas para distintos estilos de compra, desde productos de marca hasta artesanías y bienes locales, permitiendo aprovechar tus dólares con máxima variedad durante tu viaje.

Compras en Chile

En tanto que, viajar a Chile durante el verano dejó de ser tan conveniente para muchos argentinos como en años anteriores. La apreciación del peso chileno impactó en los costos de alojamiento, paquetes turísticos y gastos cotidianos, lo que achicó el margen de ahorro, especialmente para quienes planean combinar vacaciones con turismo de compras, y obligó a repensar cómo conviene pagar para no perder competitividad en el viaje.

Luego del triunfo electoral de José Antonio Kast, el mercado reaccionó con una fuerte apreciación del peso chileno. Como consecuencia, el dólar retrocedió encareciendo el consumo para los visitantes extranjeros. Aún así, siguen existiendo marcadas diferencias de precios en variedad de productos, por lo que continúa siendo uno de los destinos más elegidos por los argentinos.

Cómo le conviene pagar a los argentinos que viajan a Chile

En este contexto, la forma de pago se vuelve clave para minimizar costos. La opción más conveniente es el uso de tarjeta de débito asociada a una cuenta en dólares, ya que permite acceder a un tipo de cambio cercano a 1,63 pesos argentinos por cada peso chileno, levemente más favorable que otras alternativas.

En segundo lugar, se ubica el uso de dólar billete, que evita recargos pero requiere trasladar efectivo y asumir ciertos riesgos. Más atrás aparece la tarjeta de crédito pagada en dólares, que suele implicar un tipo de cambio menos conveniente y mayores costos financieros si no se cancela el resumen en moneda extranjera.