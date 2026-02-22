Instalan otra antena 4G y mejoran la conectividad en un pequeño pueblo del interior de Neuquén

Santo Tomás avanza en conectividad, derechos y oportunidades con la mejora de la cobertura del servicio de internet. Impacto en la educación y la producción.

La comisión de fomento de Santo Tomás, en el centro de la provincia de Neuquén, dio un paso hacia la inclusión digital con la mejora en la conectividad y la ampliación de la cobertura 4G , una obra que impacta de manera directa en la calidad de vida de sus habitantes.

La optimización del servicio de internet móvil no solo fortalece las comunicaciones cotidianas, sino que consolida el acceso a derechos fundamentales vinculados a la educación, el trabajo, la salud y la participación ciudadana. En localidades rurales y alejadas de los grandes centros urbanos, la conectividad ya no es un privilegio: es una herramienta esencial para garantizar igualdad de oportunidades.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Fomento, Víctor López destacó el trabajo articulado que permitió alcanzar el objetivo en un plazo breve. “En menos de tres meses logramos concretar la cobertura 4G en la localidad, gracias a las gestiones realizadas por la comuna y el acompañamiento del gerente Regional Interior Sur de Movistar Empresas , Emmanuel Fabbian Velazquez . Era un compromiso asumido con la comunidad y hoy es una realidad”, señaló.

Conectividad Santo Tomas-3 Movistar mejoró la conectividad en Santo Tomás. Habrá mejor cobertiura 4G y de internet.

Con la ampliación de la cobertura, vecinos y vecinas podrán acceder a plataformas educativas, realizar trámites en línea, sostener emprendimientos y actividades productivas, y mantenerse comunicados con mayor estabilidad y velocidad. Para emprendedores y comerciantes, una vía concreta para ampliar mercados y mejorar la competitividad.

Mejora de la conectividad en el pueblo

La mejora en infraestructura tecnológica también fortalece el arraigo, ya que reduce brechas entre el ámbito urbano y rural, promoviendo un desarrollo más equilibrado e inclusivo. La conectividad permite que las comunidades crezcan sin perder identidad, integrándose a las dinámicas digitales del presente.

De esta manera, Santo Tomás avanza en un proceso que entiende a la tecnología como un instrumento de equidad social. La expansión del servicio 4G representa mucho más que una mejora técnica: es una inversión en futuro, integración y oportunidades para cada familia de la localidad.

Cuánto sale el nuevo kit de Starlink y dónde comprarlo

El kit de Starlink mini desembarcó en el país con comercialización a través de Cetrogar, que lo ofrece desde este miércoles a $299.999 y con financiación en hasta tres cuotas sin interés. El dispositivo, que integra por primera vez un router inalámbrico en la línea Mini, llega inicialmente a la tienda online de la cadena y luego a locales físicos, en un lanzamiento que posiciona al mercado argentino como el primero en recibir esta versión del equipo.

También desde este miércoles comenzó la venta online en la cadena de supermercados La Anónima. Allí se vende a $299.000. Se puede financiar asta 6 cuotas sin interés con tarjetas y hay descuento abonando en efectivo.

Si se compara con el precio del Mini en Frávega ($249.999), el Mini X justifica el sobreprecio por el router integrado. Los planes mensuales se contratan aparte: Residencial Lite ronda los $38.000 y el servicio Itinerante parte desde $87.500.

La principal fortaleza del Mini X es su portabilidad extrema, ideal para su uso en movimiento o en sitios remotos sin necesidad de instalaciones complejas. El router integrado simplifica notablemente el setup y reduce la cantidad de cables, lo que lo convierte en la solución preferida para nómades digitales.