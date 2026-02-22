¿El último golpe de calor del verano? Cómo estará el tiempo este domingo en Neuquén

El pronóstico del SMN y la AIC anticipan una jornada algo calurosa en el último tramo de febrero y el inicio de semana. De cuánto será la máxima.

Neuquén sigue viviendo el calor del verano, y este domingo no será la excepción. Las temperaturas volverán a superar la barrera de los 30 grados y un cielo que, según los organismos oficiales, se presentará mayormente despejado o con nubosidad leve.

Los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) coinciden en un punto sin discusión. El calor dirá presente con fuerza, en lo que podría ser uno de los últimos domingos intensos del verano 2026 en el Alto Valle.

De acuerdo al SMN, la temperatura mínima prevista será de 16°C y la máxima alcanzará los 32°C. Durante la mañana el cielo estará ligeramente nublado, con una temperatura estimada en torno a los 21°C. Por la tarde se espera el pico de temperatura alrededor de las 18, con 32°C y cielo parcialmente nublado. Hacia la noche, el termómetro descenderá a unos 26°C, con condiciones algo nubladas.

Balneario Gatica - Feriado - calor (3) Neuquén puede vivir unos de los últimos días de calor del verano. Claudio Espinoza

La probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula, por la mañana, entre 0 y 10% por la tarde y nuevamente 0% hacia la noche. Es decir, no se esperan lluvias que alteren el cierre del fin de semana.

Pronóstico en Neuquén: qué pasa con el viento

Por su parte, la AIC anticipa un escenario incluso más despejado. Para el domingo durante el día prevé “sol radiante”, con una temperatura máxima de 31°C, viento del este a 10 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 12 km/h. Por la noche, el cielo estará despejado, con una mínima de 15°C, viento del sur a 17 km/h y ráfagas de hasta 25 km/h.

El dato saliente es que no se esperan vientos fuertes durante el domingo. El SMN indica velocidades entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del norte y noroeste, sin registro de ráfagas significativas. La AIC, en tanto, tampoco marca intensidades relevantes para esa jornada. El viento, entonces, no será protagonista y permitirá que el calor se sienta con mayor intensidad durante la tarde.

El domingo se perfila ideal para actividades al aire libre, salidas al río o encuentros familiares, aunque con la recomendación de tomar precauciones ante la exposición solar prolongada. Las temperaturas por encima de los 30°C, con cielo mayormente despejado, elevan el riesgo de golpes de calor, especialmente en niños y adultos mayores.

Lunes, sorpresa de un pronóstico cambiante

Pero hay un detalle que refuerza el carácter especial de esta jornada. El lunes, en el arranque de la semana, la AIC anticipa un nuevo ascenso de la temperatura, con una máxima de 35°C y aumento del viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 43 km/h desde el sudoeste.

AIC pronostico 22-02-2026 Pronóstico de la AIC para este domingo 22 de febrero.

Es decir, el domingo podría ser como antesala de un último golpe fuerte de calor antes de que el verano empiece a dar señales más claras de despedida.

Febrero entra en su tramo final, y cada jornada por encima de los 30 grados empieza a sentirse como una cuenta regresiva. Al tiempo que los días pasan, las noches comienzan a refrescar levemente y el otoño asoma en el horizonte.

¿Será este domingo uno de los últimos grandes días de calor del verano neuquino? Todo indica que sí. Y, al menos por ahora, el tiempo acompañará con sol, temperaturas altas y viento moderado, en una postal clásica del verano patagónico que empieza, lentamente, a despedirse.