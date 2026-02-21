Cómo estará el clima este sábado en Neuquén ¿Hay alertas?

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas anticipó una jornada cálida. El viento estará presente en algunos sectores de la provincia.

El inicio del fin de semana anticipa una jornada de clima cálido para la región de Neuquén capital y alrededores . Según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , este sábado habrá temperaturas elevadas y presencia de viento moderado en algunos sectores de la provincia.

En la ciudad de Neuquén , el día se presentará con cielo parcialmente nublado y períodos de total nubosidad hacia la tarde. La temperatura mínima rondará los 11 °C , mientras que la máxima alcanzará los 33 °C . El viento soplará del noreste entre 20 y 30 km/h , con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h durante la tarde-noche.

Para la región petrolera , el organismo prevé condiciones similares, con mínimas cercanas a los 12 °C y máximas entre 32 °C y 35 °C. El viento será leve a moderado del noreste, con velocidades de 25 km/h y ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

En la zona centro de la provincia, se espera una jornada templada a cálida, con una mínima aproximada de 9 °C y máxima cercana a los 28 °C. El viento será moderado del norte y noreste entre 25 y 35 km/h, con ráfagas estimadas entre 50 y 60 km/h, especialmente hacia la tarde.

Clima - Nublado (1).JPG Claudio Espinoza

En el norte neuquino, el tiempo continuará estable, con mínima de 10 °C y máxima alrededor de 30 °C. Se prevé viento moderado del norte con ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h en sectores elevados.

Por su parte, la cordillera tendrá temperaturas más suaves, con mínimas cercanas a los 7 °C y máximas entre 22 °C y 24 °C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y no se descarta inestabilidad aislada en los sectores de montaña. El viento será leve a moderado del oeste y noroeste entre 15 y 25 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h.

San Martín de los Andes presentó un clima fresco como toda la cordillera. En el Norte hubo afluencia de gente por las fiestas populares.

¿Hay alerta meteorológica?

En tanto, desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitieron advertencias meteorológicas para este sábado en la provincia de Neuquén.

El pronóstico extendido anticipa para mañana domingo una jornada inestable durante el día y con mejora hacia la noche, con temperaturas cálidas en los valles y condiciones más templadas en cordillera. En Neuquén la máxima rondará los 31 °C y la mínima los 14 °C, con viento leve a moderado del noreste y ráfagas cercanas a los 35 km/h.

En el resto de la provincia predominará el tiempo bueno con calor en la meseta y zona petrolera, nubosidad variable en el centro y norte neuquino, y posible inestabilidad aislada en sectores cordilleranos.