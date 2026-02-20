Lluvias de hasta 80 mm, vientos de 90 km/h y alerta roja por temperaturas extremas
El SMN advirtió sobre estos fenómenos que estarán acompañados de granizo y hasta nieve en algunos sectores.
El final de semana está marcado por una fuerte inestabilidad climática en el país, donde se esperan fuertes tormentas y lluvias, pero además se lanzó una advertencia por una intensa ola de calor en varias provincias.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas intensas que se harán sentir este viernes 20 de febrero, pero además elevó a roja la alerta por temperaturas extremas de calor, también para esta jornada.
Alerta por tormentas con vientos
El organismo indicó que rige una alerta amarilla por tormentas fuertes con granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. También se esperan lluvias abundantes en cortos períodos y acumulados que podrían exceder los valores previstos en varias provincias.
Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis serán afectadas por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas, con granizo, intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas de hasta 80 km/h. Se esperan acumulados de 25 a 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
En Formosa, Chaco, Misiones y Córdoba se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, también fuertes o severas, con precipitaciones intensas, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Los acumulados estimados son de 40 a 70 mm, con posibles superaciones puntuales.
En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.
Alerta naranja por tormentas
En la provincia de San Luis, las zonas bajo alerta naranja serán afectadas durante la noche por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y principalmente lluvias abundantes en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, que pueden ser superados en forma localizada.
Alerta roja por calor extremo
Por otro lado, el SMN advirtió que el calor sofocante seguirá durante el fin de semana y por eso lanzó para este viernes nuevos alertas por altas temperaturas.
De esta manera, se mantiene el alerta en zonas de las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En algunas partes, los avisos suben a alerta naranja y hasta roja.
La advertencia de nivel rojo significa que el calor puede tener un efecto alto a extremo en la salud. En este caso, las temperaturas son muy peligrosas, y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.
-Recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Ingerir verduras y frutas.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
