Brutal crimen quedó grabado: se bajó de la moto y mató a golpes a un automovilista que lo atacó

Una discusión de tránsito terminó de la forma más violenta en plena calle. Las impactantes imágenes.

Un brutal asesinato ocurrió en plena calle, cuando lo que parecía ser una discusión de tránsito habitual terminó con un trágico hecho. La víctima fatal es un hombre de 51 años.

Fuentes policiales precisaron que el conductor de un Chevrolet Corsa atacó a un motociclista con un palo, pero el joven reaccionó, se bajó de la moto y se defendió. Terminó atacándolo a piñas y murió.

El violento hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Ranelagh, en Berazategui y quedó grabado. Medios locales indicaron que todo comenzó con un choque entre un Chevrolet Corsa y una motocicleta Honda, este jueves 19 de febrero a las 18 horas en la esquina de avenida Luis Agote y la calle 366.

Ante el impacto el conductor del vehículo se bajó y comenzó a agredir con un palo al motociclista, un joven de 25 años que en su defensa le propinó dos golpes de puño al hombre, que cayó sobre el asfalto y murió en el lugar.

Un motoquero mató a golpes a un automovilista

Luego del hecho comenzaron a trascender nuevas imágenes, allí se puede observar cómo el motoquero primero le dio un golpe cuando el automovilista todavía estaba a bordo de su vehículo. Luego, le pateó la puerta al Corsa. En el medio, se escuchan insultos y gritos.

Un motoquero mató a golpes a un automovilista

La policía fue alertada sobre el brutal hecho, por lo que al llegar al lugar demoraron al motociclista, mientras que personal médico constató el fallecimiento del hombre.

Posteriormente, la Policía Científica realizó las pericias correspondientes y retiró el cuerpo cerca de las 19 horas de ayer, para su traslado a la Morgue Judicial.

Se esperan los resultados de la autopsia para determinar si la muerte fue causada por los golpes recibidos o por el impacto de la caída. La causa es investigada como homicidio.

Una violenta pelea en un colectivo en movimiento

Una pelea entre un colectivero y un pasajero podría haber terminado en una tragedia total. A fines de enero, un chofer de la línea 113 protagonizó una pelea a golpes de puño mientras el colectivo se encontraba en movimiento, dejando así la unidad sin conductor.

El violento episodio ocurrió en el barrio porteño de Flores, cuando en plena avenida Rivadavia- en la línea que une Barrancas de Belgrano con San Justo-y mientras la unidad estaba circulando con varios usuarios a bordo, comenzó una discusión entre ambos que terminó con el colectivo a la deriva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/danilerer/status/2019368104887742473?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2019368104887742473%7Ctwgr%5Ea6c0a4da5d5e6ce9e5689cbdc3bbb07ed49560be%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fpais%2Fvideo-un-chofer-se-peleo-un-pasajero-mientras-el-colectivo-seguia-movimiento-n1227149&partner=&hide_thread=false SOLO EN ARGENTINA



El chofer dejó el volante y se puso a pelear con un pasajero. El colectivo quedó en directa y siguió avanzando afortunadamente sin chocar. El chofer fue desvinculado. pic.twitter.com/WGgwV20jV4 — Dani Lerer (@danilerer) February 5, 2026

El hecho se conoció en las últimas horas a través de un video que se viralizó en redes sociales. Las escenas revelan que la situación podría haber terminado en una tragedia: el colectivo circuló sin un conductor, cruzó semáforos en rojo y realizó maniobras erráticas que pusieron en riesgo la vida de peatones y otros automovilistas.

Las imágenes incluso mostraron como un pasajero terminó saltando del vehículo en movimiento. Todo esto se desarrolló en cuestión de segundos, pero las consecuencias y la preocupación se extendieron mucho más allá. De acuerdo con fuentes policiales, el conflicto comenzó con un pasajero que, según las primeras versiones, se encontraba en presunto estado de ebriedad.