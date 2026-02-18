Lo condenaron por un frustrado intento de asesinato: apuñaló en el cuello a su víctima

Un hombre que apuñaló en el cuello a un joven y casi le provoca la muerte, fue declarado autor del hecho. Su representante legal planteó que buscó defenderse.

Un hombre de Rincón de los Sauces fue condenado por un brutal intento de asesinato de un joven. En una próxima etapa, se determinará la pena de prisión que cumplirá.

Por pedido de la fiscal del caso Rocío Rivero y tras la realización de un juicio oral, un hombre acusado por intentar asesinar a otro, fue declarado penalmente responsable por unanimidad. El hecho fue cometido en enero de 2025, en un barrio de la ciudad de Rincón de los Sauces.

El condenado es Juan José Palomo , y el delito por el cual fue acusado por la fiscalía es homicidio simple en grado de tentativa y en carácter de coautor (artículos 79 y 42 del Código Penal).

La denuncia fue radicada por los padres de la alumna en la Policía y luego en la fiscalía de Rincón de los Sauces.

La denuncia fue radicada por los padres de la alumna en la Policía y luego en la fiscalía de Rincón de los Sauces.

Luego del debate, el tribunal colegiado que intervino en el juicio, que estuvo integrado por los jueces Lucas Yancarelli, Juan Guaita y Marco Lupica Cristo, avaló el pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) y declaró la responsabilidad.

Un salvaje puntazo en el cuello

De acuerdo con la hipótesis del caso que acreditó el MPF el hecho ocurrió el 9 de enero del año pasado cerca de las 6 de la mañana, en la intersección de las calles Rawson y Belgrano de Rincón de los Sauces.

La víctima regresaba de un boliche caminando junto a un grupo de amigos y, en ese contexto, Palomo lo interceptó, lo increpó y, sin mediar palabras, le asestó una puñalada en el cuello.

Luego de la agresión, el acusado se dio a la fuga corriendo e ingresó a su domicilio, ubicado cerca del lugar del hecho. Además, al momento de retirarse, se llevó el cuchillo que utilizó al atacar a la víctima.

Producto de la lesión recibida, la vida del joven agredido estuvo en peligro, fue derivado al hospital Castro Rendón de la capital provincial y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

fiscal Rocío Rivero

La víctima, identificada como Hugo Medina, sufrió un paro cardio-respiratorio luego del ataque pero pudo ser estabilizado por el personal que asistió en una ambulancia.

Sostuvo que se defendió

Durante el proceso, la defensa había planteado una hipótesis de legítima defensa que, fue desacreditada por el tribunal en base a las pruebas presentadas durante el juicio, que incluyeron material de cámaras de seguridad, análisis de ADN de rastros sanguíneos de la víctima hallados en el cuchillo que se encontró en un allanamiento en el domicilio del agresor y el aporte de testigos.

En el término de cinco días hábiles, se enviará a las partes la sentencia escrita y en una próxima instancia el mismo tribunal determinará la pena que corresponderá cumplir al autor del delito.

Luego, la defensa quedará habilitada a presentar una posible impugnación contra la sentencia condenatoria.

En el cierre de la semana que pasó, un proceso que definió un homicidio en Centenario, consideró el exceso en la legítima defensa planteado por el representante legal del acusado y, tras un acuerdo con los representantes del MPF, el imputado recibió una pena de tipo condicional por el delito de homicidio con exceso en la legítima defensa.