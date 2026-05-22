Grave ataque: dispararon contra una casa y demoraron a dos sospechosos

Ocurrió este viernes en el sector del barrio Progreso de la ciudad de Cutral Co. Hubo daños en una vivienda y en un auto estacionado.

La Policía de la provincia de Neuquén demoró este viernes a dos hombres en el marco de una investigación por un presunto ataque a tiros contra una vivienda del barrio Progreso de Cutral Co.

El hecho no dejó personas heridas, aunque provocó daños materiales tanto en el domicilio como en un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar.

La denuncia fue realizada cerca de las 15:30 por una mujer de 58 años, quien alertó a las autoridades que desconocidos habían efectuado varios disparos contra su casa ubicada en inmediaciones de las calles 9 de Julio y Santa Teresita de la ciudad petrolera.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 15° entrevistaron a un joven de 27 años que se encontraba dentro de la vivienda, quien aseguró haber reconocido al presunto autor de los disparos. Según relató, el sospechoso vestía pantalón verde y gorra negra al momento del ataque.

Cutral Co Comisaria 15 del Barrio Pampa (2).jpg Claudio Espinoza

Daños en la vivienda y en un auto

Como consecuencia de los disparos, se registraron daños en el vidrio de una de las ventanas del inmueble y también en un Volkswagen Gol de color rojo que estaba estacionado frente al domicilio.

A partir de la información aportada por los testigos y las tareas investigativas llevadas adelante por la Brigada de Investigaciones, los efectivos lograron localizar un Volkswagen Fox blanco presuntamente vinculado al hecho en la zona de Hipólito Yrigoyen y 12 de Octubre.

Durante el procedimiento, los uniformados demoraron a dos hombres mayores de edad. Además, al requisar el vehículo observaron una caja de municiones y un cargador metálico en el interior.

Cutral Co Comisaria 15 del Barrio Pampa (5).jpg Claudio Espinoza

Secuestraron el vehículo

Posteriormente intervino personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes y dispuso el secuestro del Volkswagen Fox, el cual presentaba daños visibles y quedó vinculado a la causa por abuso de arma de fuego.

Los dos demorados fueron trasladados a la Comisaría 15° y quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para esclarecer el hecho.