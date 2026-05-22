Una denuncia anónima por "fuertes olores" derivó en el secuestro de cinco kilos de marihuana

Se hicieron ocho allanamientos simultáneos, en Centenario y Cutral Co, y siete personas fueron imputadas. La denuncia se hizo a través de la web del MPF.

Una denuncia anónima por "fuertes olores" y movimientos sospechosos concluyó con el secuestro de cinco kilos de marihuana en Cutral Co . El operativo se dio en el marco de otros siete allanamientos simultáneos, en esa localidad y en Centenario. Como consecuencia, siete personas fueron imputadas y secuestraron cannabis sativa, cogollos de marihuana, un arma y bienes denunciados como robados.

La intervención de mayor magnitud estuvo a cargo de la División Antinarcóticos de Cutral Co, donde durante la tarde y noche del jueves se ejecutaron cinco allanamientos tras una investigación que se extendió durante aproximadamente un mes. Allí, la cantidad de estupefacientes hallados marcó una diferencia significativa respecto de los restantes operativos.

Los efectivos habían reunido información que señalaba la presunta comercialización de sustancias prohibidas en locales comerciales de la zona céntrica y la existencia de una plantación de cannabis.

marihuana allanamientos cutral co centenario

La pesquisa se fortaleció con una denuncia anónima recibida a través de la web del Ministerio Público Fiscal, donde se advertía sobre movimientos sospechosos y fuertes olores compatibles con una plantación de marihuana. A partir de tareas de vigilancia y seguimiento, los investigadores detectaron un flujo constante de personas que ingresaban y salían de los locales en pocos segundos.

Las diligencias culminaron con el secuestro de más de cinco kilos de cannabis sativa, además de balanzas de precisión, teléfonos celulares y otros elementos incorporados a la investigación. También fueron imputadas tres personas mayores de edad, quienes quedaron en libertad supeditada a la causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

marihuana allanamientos cutral co centenario

En Centenario, en tanto, personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II y efectivos de la Comisaría 52°, con apoyo de otras unidades policiales, ejecutaron tres allanamientos en los barrios Del Alto y Vista Hermosa. La causa se desprende de una investigación iniciada tras un episodio de abuso de arma de fuego denunciado en abril en el barrio Sarmiento, en las inmediaciones de Plaza Soldado Águila.

El operativo arrojó resultados positivos con la demora de cuatro hombres mayores de edad y el secuestro de una pistola marca Fox, un cartucho calibre 22 y un Renault 12. Durante las diligencias también fueron hallados 224 gramos de cogollos de cannabis sativa, además de una bicicleta y una tablet que habían sido denunciadas como robados en la Comisaría 52°.

Desarticularon una presunta organización narco en Zapala

En los últimos días, un amplio operativo antidrogas realizado en Zapala terminó con nueve personas imputadas y el secuestro de estupefacientes valuados en más de 15 millones de pesos. La investigación, encabezada por la División Antinarcóticos local, apuntaba a una presunta organización dedicada al narcomenudeo y derivó en ocho allanamientos simultáneos.

El procedimiento comenzó este miércoles alrededor de las 7 y contó con la participación de más de 50 efectivos policiales pertenecientes al Departamento Antinarcóticos y a las divisiones de Zona Sur, Chos Malal y Cutral Co. Los operativos se desplegaron en distintos domicilios de Zapala, luego de que la Fiscalía a cargo de la fiscal Laura Pizzipaulo solicitara las órdenes judiciales correspondientes, que fueron autorizadas por la jueza de Garantías de turno.

Allanamiento Zapala droga (2)

Según informaron fuentes policiales, la causa había comenzado a principios de abril, cuando los investigadores detectaron movimientos compatibles con actividades de microtráfico de drogas. A partir de distintas tareas de vigilancia, seguimiento y recolección de pruebas, lograron reunir elementos suficientes para avanzar con los allanamientos simultáneos.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró más de 600 gramos de cogollos de marihuana, más de 140 gramos de clorhidrato de cocaína y semillas de cannabis. De acuerdo con las estimaciones realizadas por los investigadores, la cantidad de droga incautada equivaldría a unas 750 dosis listas para su comercialización.