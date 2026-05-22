A casi un año del femicidio de Mabel Mena, su familia espera el juicio con dolor y un pedido de justicia

La causa por el femicidio de Corina Mabel Mena llegará a juicio a fines de mayo en Junín de los Andes. Su familia reclama la pena máxima y asegura que el dolor “sigue intacto”.

Los familiares de Mabel Mena lograron que no haya cambios en la sede del juicio por jurados y que se desarrolle en Junín de los Andes.

La cuenta regresiva hacia el juicio por el femicidio de Corina Mabel Mena mantiene en vilo a su familia, que atraviesa días de profunda angustia y expectativa a casi un año del crimen que conmocionó a Junín de los Andes y a toda la provincia. Entre el 26 y el 29 de mayo se desarrollará el debate oral contra J.O.L., acusado de asesinar a la mujer en junio de 2025, en un proceso que podría extenderse hasta el 1 de junio.

La última audiencia previa al juicio se realizó el 11 de mayo en San Martín de los Andes, donde quedó conformado el jurado popular que tendrá la responsabilidad de emitir un veredicto. En ese contexto, Roxana Troncoso, familiar de Mabel, habló sobre el difícil momento que atraviesan y el reclamo de justicia que sostienen desde el primer día.

“Ya estamos transitando los días previos al juicio, que comenzará el 26 de mayo y se extenderá hasta el 29, aunque podría continuar hasta el 1 de junio. La última instancia previa fue la audiencia realizada el 11 de mayo en San Martín de los Andes, donde quedó conformado el jurado popular”, señaló Roxana en declaraciones radiales.

La familia asegura que llega a esta instancia con la esperanza de que el acusado reciba la pena máxima. “Esperamos que el veredicto sea justo, que el hombre que le quitó la vida a Mabel pague por ello. Que quede claro que nadie es dueño de quitarle la vida a nadie”, sostuvo Troncoso.

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Además, remarcó que el pedido no solo pertenece al entorno cercano de la víctima, sino también a una sociedad que sigue conmocionada por el caso. “Es inconcebible que femicidios tan aberrantes sucedan y no pase nada. Nosotros pedimos que se aplique una pena máxima, porque la vida de Mabel fue arrebatada y no hay remedio para esto que ocurrió. Lo máximo es la Justicia”, agregó.

El juicio finalmente será en Junín de los Andes

Uno de los puntos que se debatió durante las audiencias previas fue el lugar donde debía realizarse el juicio. Finalmente, se resolvió que el proceso se lleve adelante en Junín de los Andes, ciudad natal de la víctima y donde reside gran parte de su familia.

“Se va a hacer en Junín por cuestiones lógicas. La familia de Mabel es de allí, ella nació y creció en Junín de los Andes y la familia vive en general en la localidad”, explicó Roxana.

También señaló que existían dificultades concretas para trasladarse diariamente hasta San Martín de los Andes. “El hermano de Mabel es una persona con movilidad reducida, le cuesta subir escaleras. Lo mismo sucede con la mamá de Mabel, mi abuela, que es una persona mayor. El hecho de trasladarnos todos los días complicaba aún más este momento”, detalló.

Fiscalia Junín de los Andes

“El dolor sigue intacto”

La familiar de la víctima reconoció que el proceso judicial fue extremadamente difícil para todos. A pocos días de cumplirse el primer aniversario del femicidio, aseguró que las emociones siguen siendo tan intensas como al principio.

“Va a hacer un año desde que ocurrió el femicidio de Mabel. El 6 de junio se cumple un año y ha pasado todo un tiempo en el que el dolor sigue intacto”, afirmó.

En ese sentido, describió el desgaste emocional que implicó atravesar cada etapa judicial. “Tenemos dolor, angustia, ansiedad y nervios. Todo esto se va gestando a lo largo del año ante una situación tan aberrante e injusta”, expresó.

También hizo referencia a lo difícil que resulta revivir constantemente lo sucedido durante cada audiencia. “Los tiempos de la Justicia no son los que nosotros quisiéramos. Hay etapas que se tienen que cumplir y participar de distintas audiencias. En esas audiencias uno vuelve a revivir ese momento constantemente y todo parece interminable”, señaló.

Pese al sufrimiento, la familia asegura que mantiene la confianza en la investigación y en el trabajo judicial realizado hasta el momento. “Confiamos en la Justicia y en este largo proceso de investigación que se fue llevando a cabo”, sostuvo.

Una mujer recordada por su familia y su comunidad

Roxana también pidió que la comunidad continúe acompañando el reclamo de justicia y recordó a Mabel como una mujer muy querida en Junín de los Andes.

“Queremos que nos sigan acompañando, es muy importante que estén con nosotros. Mabel fue una gran persona, una luchadora, una trabajadora”, dijo.

Además, destacó el enorme vacío que dejó su muerte en distintos ámbitos de su vida. “Dejó un vacío muy grande como mamá, como abuela, como hija, como hermana, como tía, sobrina y compañera de trabajo”, manifestó.

jorge linco femicidio junin.jpg Jorge Linco será juzgado por femicidio por un jurado popular, ya que pertenece a la comunidad Zuñiga.

El femicidio que conmocionó a Junín de los Andes

La causa que llegará a juicio ocurrió el 7 de junio de 2025 alrededor de las 6:40 de la mañana en una vivienda del barrio Los Pobladores, en Junín de los Andes.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, todo comenzó durante una discusión vinculada a celos. Según la investigación, el acusado atacó primero con un cuchillo a otra joven, identificada como M.D.G.T., quien sufrió heridas leves.

Luego, siempre según la teoría fiscal, arremetió contra Corina Mabel Mena y le provocó una herida en el tórax que le perforó el corazón. Las pericias determinaron que la mujer murió como consecuencia de una lesión cardíaca perforante y un hemotórax producto del ataque.

El imputado llegará a juicio acusado por homicidio agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género, figura contemplada como femicidio, además de lesiones leves por el ataque a la otra víctima.

El debate oral se desarrollará bajo el sistema de jurado popular, mecanismo previsto en Neuquén para delitos graves. El tribunal estará integrado por 12 ciudadanos en paridad de género, quienes deberán escuchar los testimonios, analizar las pruebas y definir si el acusado es culpable o no.

Mientras se acerca el inicio del juicio, en Junín de los Andes el nombre de Mabel sigue presente en cada pedido de justicia y en el recuerdo de una comunidad que aún no logra superar el impacto del crimen.