Videos inéditos y audios de astronautas sobre ovnis: los archivos secretos publicados por EE.UU

La Casa Blanca avanzó con una nueva desclasificación de material reservado que incluye registros de pilotos y misteriosas esferas luminosas.

La administración de Donald Trump difundió este jueves una nueva entrega de documentos desclasificados sobre fenómenos anómalos no identificados , en el marco de una iniciativa oficial que promete revelar archivos históricos vinculados a supuestos ovnis y encuentros registrados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos .

Según informó el Departamento de Guerra de Estados Unidos en un comunicado oficial publicado el 22 de mayo, la documentación forma parte del programa “Presidential UAP Records System for Unidentified Encounters” (PURSUE), una plataforma lanzada el pasado 8 de mayo.

“Hoy, el Departamento de Guerra publica la segunda entrega de archivos desclasificados e históricos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados” , señaló el vocero principal del Pentágono y asistente del secretario de Guerra para Asuntos Públicos, Sean Parnell . Y agregó que “archivos adicionales serán publicados de forma gradual”.

De acuerdo con el comunicado, el sitio ya recibió “más de mil millones de visitas en todo el mundo” desde su lanzamiento, un dato que el gobierno de Trump interpretó como prueba del “interés sin precedentes” que genera el fenómeno ovni, y del “histórico esfuerzo de transparencia” impulsado por la administración republicana.

Trump desclasificó más archivos sobre presuntos ovnis

Cuántos documentos desclasifica esta nueva tanda de material

La nueva tanda incluye fotos, documentos internos y 46 videos militares sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), cuya publicación había sido reclamada semanas atrás por legisladores estadounidenses, según reveló el diario británico Daily Mail.

Entre los materiales difundidos aparecen audios atribuidos a la misión Apollo 12 Moon Landing, en los que astronautas reportan objetos misteriosos mientras se encontraban en el espacio. También figuran informes sobre esferas naranjas brillantes rodeando un helicóptero militar, “bolas de fuego” detectadas en México y documentos de inteligencia relacionados con fenómenos observados cerca de instalaciones soviéticas de prueba de armamento.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, sostuvo: “El Departamento de Guerra está completamente alineado con el presidente Trump para brindar una transparencia sin precedentes sobre el conocimiento del gobierno respecto a los fenómenos anómalos no identificados”.

Trump desclasificó más archivos sobre presuntos ovnis 1

“Estos archivos, ocultos detrás de clasificaciones, alimentaron durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense pueda verlos por sí mismo”, agregó el funcionario.

¿Cómo se accede a los archivos desclasificados?

El Departamento de Guerra (Department of War) centraliza la información en el portal war.gov/UFO, donde se pueden consultar los materiales desclasificados. La primera entrega incluye 162 archivos, entre los que se encuentran testimonios, informes de incidentes y registros visuales.

Según el comunicado institucional, la publicación se realizará de manera progresiva conforme se localicen, revisen y desclasifiquen nuevos documentos, algunos de los cuales solo existen en formato físico.

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¿Qué agencias y funcionarios participan en la liberación de archivos?

El esfuerzo interinstitucional está liderado por el Department of War, con el apoyo de la Casa Blanca, la ODNI, el DOE, la AARO, la NASA y el FBI. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que el organismo “está alineado con el presidente Trump para brindar una transparencia sin precedentes sobre el conocimiento del gobierno acerca de fenómenos anómalos no identificados”, según consta en el comunicado de prensa.