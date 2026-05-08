El Pentágono desclasificó 162 documentos inéditos sobre OVNIs: cómo acceder

La decisión se concretó tras la instrucción de la presidencia y responde a la demanda de apertura en el acceso a información histórica.

El gobierno de Estados Unidos anunció la publicación de archivos inéditos sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP/FANI) , una decisión que involucra a organismos de inteligencia, agencias de seguridad y entidades científicas, y que comenzó el 8 de mayo de 2026.

La directiva, impulsada por el presidente Donald Trump , permite el acceso público a documentos previamente clasificados, impactando tanto a la ciudadanía como a la comunidad investigadora, según comunicó el Departamento de Guerra en su portal oficial war.gov/UFO.

La medida, definida como un esfuerzo histórico de transparencia, busca que la sociedad tenga acceso directo a material original, y explícitamente invita a que “el público pueda sacar sus propias conclusiones” acerca de los fenómenos descritos.

Según el portal oficial war.gov/UFO y reportes de AP News, la colección inicial incluye 162 archivos que abarcan cables diplomáticos, informes del FBI, transcripciones de misiones de la NASA y material gráfico, todos ellos disponibles para consulta sin restricciones. Esta iniciativa se desarrolla en coordinación con la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el Departamento de Energía (DOE), la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la All-domain Anomaly Resolution Office (AARO).

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El proceso de desclasificación ocurre tras años de presión pública y legislativa sobre la necesidad de transparencia en torno a los fenómenos aéreos no identificados, según detalla AP News. En 2022, el Congreso estadounidense creó una oficina especializada en la revisión y liberación de material relacionado con UAP/FANI, y en 2024 se presentó un informe que documentó cientos de incidentes sin confirmar la existencia de tecnología ajena a la humanidad.

¿Cómo se accede a los archivos desclasificados?

El Departamento de Guerra (Department of War) centraliza la información en el portal war.gov/UFO, donde se pueden consultar los materiales desclasificados. La primera entrega incluye 162 archivos, entre los que se encuentran testimonios, informes de incidentes y registros visuales. Según el comunicado institucional, la publicación se realizará de manera progresiva conforme se localicen, revisen y desclasifiquen nuevos documentos, algunos de los cuales solo existen en formato físico.

Entre los casos reportados, uno de los archivos describe la entrevista del FBI a un piloto de dron en septiembre de 2023. El testigo relató haber observado un “objeto lineal” que emitía una luz tan intensa que permitía distinguir bandas en su interior, permaneciendo visible entre cinco y diez segundos antes de desaparecer, de acuerdo con la documentación oficial. Otro archivo corresponde a una imagen de la misión Apolo 17 de 1972, donde se observan tres puntos en formación triangular. El análisis preliminar indica que podría tratarse de un objeto físico, aunque no existe consenso sobre su naturaleza, según el portal gubernamental.

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¿Qué agencias y funcionarios participan en la liberación de archivos?

El esfuerzo interinstitucional está liderado por el Department of War, con el apoyo de la Casa Blanca, la ODNI, el DOE, la AARO, la NASA y el FBI. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que el organismo “está alineado con el presidente Trump para brindar una transparencia sin precedentes sobre el conocimiento del gobierno acerca de fenómenos anómalos no identificados”, según consta en el comunicado de prensa.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, aseguró que “la ODNI coordina activamente los esfuerzos de desclasificación de la comunidad de inteligencia con el Department of War para garantizar una revisión exhaustiva y una transparencia máxima”. El director del FBI, Kash Patel, expresó que la agencia participa en este proceso “con el mismo rigor e integridad que aplica a todos los asuntos de seguridad nacional”. Por su parte, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, destacó la importancia de la cooperación interinstitucional y el análisis científico de los datos.

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¿Cuál es el marco legal y político de la desclasificación?

La publicación de archivos sobre UAP/FANI obedece a una directiva presidencial de Donald J. Trump emitida tras el interés y la demanda pública por mayor transparencia en estos asuntos. La directiva instruye al Department of War (Departamento de Guerra) y a otras agencias federales a identificar, revisar, desclasificar y publicar todos los registros gubernamentales relacionados con fenómenos anómalos, según el portal oficial.

De acuerdo con AP News, el Congreso estadounidense ordenó en 2022 la desclasificación de documentos sobre UAP/FANI y la creación de una oficina dedicada a este fin, la AARO. El informe presentado por el Departamento de Defensa en 2024 documentó cientos de incidentes nuevos, pero concluyó que no existe evidencia de tecnología alienígena recuperada ni confirmación oficial de vida extraterrestre.

¿Qué tipo de documentos se incluyen y qué limitaciones existen?

Los archivos publicados corresponden a casos no resueltos, en los que el gobierno estadounidense no ha podido determinar la naturaleza de los fenómenos observados por falta de datos suficientes. El Department of War (Departamento de Guerra) invita a la sociedad civil y al sector privado a analizar los materiales y aportar conocimiento adicional, como se indica en el comunicado institucional.

La publicación inicial incluye videos, fotografías, cables diplomáticos, informes oficiales y transcripciones de misiones espaciales. Según el comunicado, “todos los archivos han sido revisados por motivos de seguridad”, aunque muchos no han sido analizados para la resolución de posibles anomalías. El proceso prevé la liberación gradual de nuevos documentos cada pocas semanas.

¿Qué reacciones e implicaciones institucionales ha generado la medida?

La representante republicana Anna Paulina Luna solicitó formalmente la publicación de 46 videos de UAP identificados por denunciantes, según AP News. Se prevé que estos materiales formen parte de futuras entregas. El congresista Tim Burchett manifestó su agradecimiento al presidente Trump por cumplir con la demanda de transparencia, señalando que “la transparencia no ocurrirá de inmediato, llevará tiempo”.

Expertos consultados por AP News advirtieron que la interpretación de los videos y archivos debe realizarse con cautela, ya que pueden ser malinterpretados por quienes no conocen la tecnología militar avanzada. El informe de 2024 del Pentágono subrayó que “no hay pruebas de que el gobierno estadounidense haya recuperado tecnología alienígena o confirmado la existencia de vida extraterrestre”.

¿Qué se espera a partir de ahora?

El proceso de desclasificación continuará en los próximos meses, con la publicación periódica de nuevos archivos y la actualización constante del portal oficial. Las agencias federales implicadas anticipan una revisión sostenida de los materiales y la colaboración con actores externos para el análisis de los fenómenos descritos.

El acceso abierto a estos documentos permite un mayor escrutinio público y científico sobre los fenómenos anómalos no identificados, en un contexto de creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades estadounidenses.