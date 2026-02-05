Filmaron luces inexplicables en el cielo de Neuquén: ¿Son las mismas que aparecieron en Junín de los Andes?

Una vecina logró filmar unas extrañas luces que cambiaban de color en la madrugada de este miércoles y aun no encuentra explicación para definir qué eran.

La madrugada del miércoles pasado sorprendió a una vecina de Neuquén quien vio en el cielo unas inexplicables luces . La mujer logró filmar un video con su celular donde quedaron capturadas las luces de colores cuando desaparecen en la noche.

Silvina, una vecina del Bajo neuquino, fue a buscar a su hija a la casa de una amiga alrededor de las 3 de la madrugada. Allí la sorpresa se la llevaron las cuatro cuando salieron a la puerta a su encuentro.

Fue ella, su hija y la amiga, ambas adolescentes de 15 años, y la otra mamá las que se sorprendieron con las fabulosas luces que vieron en el cielo. La ubicación desde donde las vieron fue en Leguizamón y Gutiérrez .

Vecinos de Neuquén capturaron en imágenes unas luces extrañas en el cielo

"Cuando llegué a buscar a mi hija no me bajaba del auto porque era tarde, y estaba en piyama. Ahí mi hija sale de la casa y con ella la mamá a acompañarla. Ahí fue cuando vimos el destello en el cielo", describió del momento que le tocó vivir.

La sorpresa fue para las cuatro, una de las chicas fue la que puso en palabras lo que veía en ese momento: "¡Se puso en el cielo una luz entre violeta y rosa!", gritó. Aquella luz se movía y como pudieron lograron filmar el instante en que la luz destellaba, se mueve y finalmente baja.

Fueron varios segundos los que duró la rara luz en el cielo. Pensaron que podía tratarse de un relámpago, pero nunca escucharon los truenos. No había señal de lluvia en la zona.

"Estábamos tratando de escuchar si había sonido de tormenta, nos quedamos calladas y no sonaba nada. Las nenas empezaban a hablar y a preguntarse de qué se trataba lo que veíamos y cuando lo filmé no se escuchaba nada", describió aun sorprendida.

Cuando estas vecinas se separaron inmediatamente comenzaron a investigar en internet y encontraron la reciente nota de LM Neuquén donde otros vecinos habían visto luces muy parecidas en Junín de los Andes horas antes.

"¿Se trata de lo mismo?", fue la inevitable pregunta que hicieron estas cuatro mujeres aun conmocionadas por la rareza de las luces que vieron en el cielo.

Avistamiento en Junín de los Andes

Fue unas horas antes cuando un grupo de personas logró captar unas luces extrañas en el cielo mientras circulaban desde Bariloche a Junín de los Andes. Fue Andrea Viviana García quien compartió un video en sus redes sociales que muestra un objeto volador no identificado (OVNI) en el cielo, cerca del emblemático Cerrito Piñón. La imagen es impresionante y generó un gran interés en la comunidad local.

Pero además otra usuaria de las redes sociales (Nahir Navarro) compartió otro video tomado prácticamente a la misma hora, pero desde un lugar muy alejado, cerca del puente de La Rinconada. También en él se puede apreciar un OVNI que se asemeja al clásico “platillo volador”.

Fue en la noche del domingo 1 de febrero, alrededor de las 23, cuando se produjo un avistamiento sorprendente en la ruta 234, a la altura del Cerrito Piñón. Justamente allí, un grupo de personas que viajaban en dos autos hacia Junín de los Andes se detuvieron en la ruta para esperar a una amiga que se había quedado atrás. Fue en ese momento cuando notaron una nube gris con colores raros que parecía estar haciendo círculos.

Fue un OVNI Una familia captó un extraño fenómeno en el cielo, desde la Ruta 40

Andrea, en contacto con LM Neuquén, hizo una detallada descripción del fenómeno. “La nube gris era impresionante, con colores que giraban y se reflejaban en una nube blanca larga que estaba al lado”, expresó aún conmovida por la experiencia vivida. Luego definió al contexto como "muy loco" y "nunca visto antes". Seguidamente aseguró que “la nube gris parecía estar girando y cambiando de forma, mientras que la nube blanca reflejaba los colores de manera impresionante”.

El grupo de personas, que acompañaba a Andrea, estuvo observando el fenómeno durante un rato, hasta que finalmente la nube gris desapareció, dejando solo la nube blanca en el cielo. La duración exacta del avistamiento no está clara, pero estos “testigos privilegiados” coincidieron en señalar en que fue lo suficientemente largo como para que pudieran observar todos los detalles.

El avistamiento ocurrió a unos 55 kilómetros de Junín de los Andes, en la zona de Cerrito Piñón. Esta elevación característica de la región, ya es un lugar conocido por sus avistamientos de OVNIs. Hay varios testimonios de personas que afirman haber visto objetos voladores no identificados en la zona. Algunos expertos atribuyen estos avistamientos a fenómenos naturales o a la observación de objetos voladores conocidos, pero otros creen que pueden ser evidencia de vida extraterrestre.

En este caso Andrea y su familia están convencidos de que lo que vieron fue algo inexplicable y fuera de lo común. La descripción del fenómeno que hicieron fue fascinante y generó un gran interés y es tema de conversación obligado en la localidad cordillerana.