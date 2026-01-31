Caos y preocupación en San Patricio del Chañar tras casi 24 horas sin luz

Luego del corte de energía, el EPEN informó que trabaja para normalizar el servicio, mientras crece el reclamo de los vecinos por falta de respuestas.

Este sábado, la impaciencia y el malestar entre los vecinos de San Patricio del Chañar fueron en aumento a medida que avanzaban las horas, sin respuestas ni soluciones ante la prolongada falta de suministro eléctrico que afecta a la localidad desde ayer.

Alrededor de las 18 horas del viernes, en medio de la tormenta que azotó la región, la ciudad de San Patricio del Chañar quedó en completa oscuridad. Ante la falta de información oficial, los damnificados empezaron a exigir respuestas.

“¿Alguien tiene luz o agua?”, comenzaron a preguntar vecinos en los grupos de compra-venta de redes sociales. “No hay desde ayer. Yo estoy igual y no hay novedad de nada”, agregaron otros afectados.

“En mi caso particular, los alimentos como carnes que están en el freezer se están echando a perder”, contó en diálogo con LM Neuquén un vecino de la zona céntrica, quien además detalló que tampoco cuentan con agua ni señal, y que debió trasladarse a Centenario para cargar su teléfono y mantenerse comunicado. "Las carnicerías del pueblo habrán perdido sus productos cárnicos, ya que en Chañar solamente La Anónima tenía prendido grupo electrógeno anoche”, cuestionó.

Qué dijeron desde el EPEN

En la última actualización publicada a las 2:34 de este sábado, el EPEN informó que el personal continúa trabajando intensamente para normalizar el suministro eléctrico en la localidad. Según detallaron, desde esta madrugada se lograron recuperar y reemplazar más de siete estructuras de media tensión, lo que permitió restablecer parcialmente la luz en sectores como Picada 21 y la zona de clubes de Mari Menuco.

Obras EPEN

Aun así, cerca del 90% de la ciudad sigue sin servicio, ya que las cuadrillas operativas continúan trabajando en la salida de la línea, donde se detectó un inconveniente durante las maniobras de normalización. Desde la empresa estiman que el restablecimiento total llevará aproximadamente cuatro horas, y aseguraron que mantendrán informada a la comunidad ante cualquier novedad.

Sin agua por las tormentas

Las intensas lluvias y el fuerte viento en Neuquén provocaron un aumento de la turbiedad en el río Neuquén, obligando a restringir el servicio de agua potable en varias localidades, según informó el EPAS. Las plantas potabilizadoras de Andacollo y Chos Malal permanecen fuera de servicio, mientras que en Cutral Co y Plaza Huincul la turbiedad se suma a problemas eléctricos del EPEN, generando cortes intermitentes.

servicio restringido de agua por termporal epas

En Neuquén capital, el sistema Mari Menuco no sufrió daños estructurales, pero la mayor turbiedad del lago enlentece la potabilización, provocando una leve baja en el caudal de agua tratada. El EPAS mantiene un monitoreo constante para restablecer el suministro apenas mejoren las condiciones.