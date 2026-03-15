En 17 fotos, la Vendimia Neuquina se lució en Bodega Malma

El evento sumó diversas propuestas creativas y artísticas al paisaje de la bodega de San Patricio del Chañar

Los viñedos de Bodega Malma e n San Patricio del Chañar fueron escenario este sábado 14 de una propuesta que combinó vino, música y experiencias creativas en plena naturaleza, desde el mediodía hasta el atardecer. El evento formó parte del ciclo de sunsets que la bodega viene realizando desde diciembre, pero en esta ocasión con una edición especial dedicada a celebrar la Vendimia Neuquina 2026 .

La tarde comenzó con la energía de Luniv Music Sax & DJ , un formato que mezcla música electrónica con saxofón en vivo, creando una atmósfera festiva ideal para disfrutar entre copas y viñedos.

Con el apoyo del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales provincial a través de Neuquentur, en la jornada se presentaró la Orquesta Sinfónica del Neuquén , que llevó la potencia de la música sinfónica a un escenario poco habitual, el corazón de una bodega patagónica.

vendimia neuquina malma(2)

También hubo espacio para el arte participativo con Wine & Painting & Rock & Roll, la experiencia creada por Emilio Fatuzzo y Pilo Music donde los asistentes pudieron pintar mientras escuchaban y disfrutaban del vino, transformando la tarde en un momento creativo y colectivo.

vendimia neuquina malma(3)

Durante todo el evento hubo propuestas gastronómicas, vinos de la bodega, espacios de descanso en el parque, visitas a bodega y activaciones de marcas que acompañaron la celebración.

vendimia neuquina malma(4)

vendimia neuquina malma(5)

vendimia neuquina malma(6)

vendimia neuquina malma(7)

vendimia neuquina malma(8)

vendimia neuquina malma(9)

vendimia neuquina malma(10)

vendimia neuquina malma(11)

vendimia neuquina malma(12)

vendimia neuquina malma(13)

vendimia neuquina malma(14)

vendimia neuquina malma