Luis Bertolini denunció un "intento de golpe" tras el fallo judicial y habló de persecución

Tras la decisión de la jueza Carina Álvarez, el intendente apuntó contra la Fiscalía. Denunció una "causa inventada", y una avanzada que “sigue latente”.

Luis Bertolini saliendo de la Sala 12 del Poder Judicial de Neuquén tras concoer que no irá a prisión domiciliaria.

Luis Bertolini abandonó la Sala 12 del Poder Judicial de Neuquén con alivio este jueves, tras conocerse la decisión judicial que rechazó toda medida de coerción en su contra. no irá a prisión domiciliaria, pero si tiene sellado su destino desde lo político. El Concejo Deliberante lo suspendió a los pocos minutos de conocida la decisión.

Luego de que la jueza Carina Álvarez rechazara las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, el intendente de Plottier salió públicamente a fijar su postura en una declaración potente desde lo político y fuertes acusaciones.

“Agradezco todo todo el apoyo que he tenido en esta batalla de hace cuatro meses, totalmente injusta, donde he sido sometido permanentemente a un ataque”, comenzó en una conferencia de prensa en Plottier .

Previo, en diálogo con LM Neuquén a la salida de su audiencia, dijo que la decisión de la jueza Álvarez "fue muy justa y es lo que esperaba".

Bertolini planteó que detrás del proceso existe una intencionalidad política. “Ustedes lo vieron, un ataque a un intento de golpe que sigue latente”, sostuvo y destacó que pese a la exposición mediática del caso, “no ha tenido ni en la práctica ni en los papeles eco”.

Juicio Bertolini (12) Maria Isabel Sanchez

El jefe comunal también cuestionó de manera directa el rol del Ministerio Público Fiscal, al que acusó de impulsar imputaciones sin sustento.

“Esas mentiras, esta cuestión de persecución a los empleados públicos, cuando jamás, ustedes me conocen, jamás yo he estado en ninguna situación ”, afirmó.

Y reforzó su defensa con un perfil de gestión: “Siempre me he dedicado a que los empleados públicos sean dignificados, pagando los sueldos, tratando de mejorar las condiciones de trabajo”.

El descargo de Bertolini estuvo vinculado al pedido de prisión domiciliaria que había impulsado la Fiscalía. Para Bertolini, esa solicitud fue desproporcionada y sin fundamentos.

“Querer imponerme una prisión domiciliaria en relación a que yo pueda influir en personas para estas causas inventadas, realmente parecía aberrante”, expresó.

Juicio Bertolini (4) Maria Isabel Sanchez

Además, relató el impacto personal del proceso judicial, en especial tras el allanamiento en su domicilio. “Después de haber invadido mi casa y haber padecido junto con mi señora todas las intromisiones que tuvimos, insistir con estos cargos creo que era una aberración”, señaló.

El intendente buscó ampliar el foco más allá de su caso particular y lo planteó como una situación que podría afectar a cualquier ciudadano.

“No lo digo solo por mí, que por supuesto me indigna, sino por cada persona, porque esto le puede pasar a cualquiera”, concluyó.

El fallo de la jueza Álvarez frenó a las medidas patrimoniales y restrictivas que pretendía la Fiscalía, pero el conflicto político y judicial sigue.

La batalla está en el Concejo Deliberante, donde tiene todas las fichas para ser suspendido.