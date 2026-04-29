"No más Señor Amable": la amenaza de Donald Trump por no llegar a un acuerdo con Irán

La guerra entre EE.UU e Irán parece no tener fin. El presidente estadounidense indicó una incapacidad por parte de Teherán para cerrar un acuerdo de paz.

Medios estadounidenses revelan que Trump ordenó que su equipo que se prepare para un bloqueo prolongado de los puertos iraníes.

Días atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump decidió cancelar el viaje de una delegación oficial a Pakistán, que tenía como objetivo avanzar en las negociaciones diplomáticas y buscar un acercamiento con Irán tras varios días sin avances concretos.

Al no haber llegado a un acuerdo, este miércoles el mandatario lanzó un fuerte mensaje a través de Truth Social junto a una foto donde aparece con un fusil en la mano creada con Inteligencia Artificial.

"Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto", publicó junto a la imagen con IA en la que aparece con lentes oscuros, fusil en mano y la frase: "No más Señor Amable".

Frente al estancamiento en las negociaciones, medios estadounidenses revelan que Trump ordenó que su equipo que se prepare para un bloqueo prolongado de los puertos iraníes. Al mismo tiempo, la Casa Blanca analiza una propuesta para desbloquear el estrecho de Ormuz que brindó el régimen islámico.

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El problema del conflicto: el estrecho de Ormuz

El medio The Wall Street Journal indicó que desde Irán no creen que el presidente norteamericano esté negociando "de buena fe", y espera que se lo pueda obligar a suspender el enriquecimiento de uranio durante 20 años y a aceptar restricciones estrictas a partir de entonces.

"La reapertura de la vía estratégica, por donde pasaba el 20 por ciento del crudo mundial en tiempos de paz, sin abordar garantías de que Irán no pueda obtener un arma nuclear o el futuro de sus reservas de uranio enriquecido, podría no ajustarse a las aspiraciones de Trump para vender el acuerdo como una victoria", publicó CNN.

ORMUZ Irán amenazó este miércoles con romper el alto el fuego acordado en la guerra contra Estados Unidos e Israel.

Según trascendió, el plan presentado por Irán busca una solución inmediata a su crisis económica, pero posterga el debate armamentístico. Por el momento, el presidente estadounidense avaló un bloqueo por tiempo indefinido. El martes escribió en Truth Social que la medida empuja a Irán hacia un "estado de colapso".

Funcionarios de EE.UU indicaron que esta medida está asfixiando la economía del país de Medio Oriente y enfrentan dificultades para almacenar el petróleo que no logra vender, lo que abrió nuevos contactos del régimen con Washington.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que Estados Unidos cumplió los objetivos militares de la Operación Furia épica y remarcó que "gracias al exitoso bloqueo de los puertos iraníes, Estados Unidos tiene la máxima influencia sobre el régimen". "El presidente solo aceptará un acuerdo que proteja la seguridad nacional de nuestro país", agregó.

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Irán agradeció la mediación pakistaní

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán manifestó su agradecimiento por los "buenos oficios y la mediación" de Pakistán en las conversaciones sobre el alto el fuego, aunque afirmó que las “acciones provocadoras” y las continuas violaciones del alto el fuego por parte de Estados Unidos son un obstáculo importante para continuar la diplomacia.

El ministerio señaló que Araghchi citó las "amenazas y agresión" de Estados Unidos contra buques comerciales iraníes, así como lo que calificó de posiciones contradictorias y retórica amenazante hacia Irán, informó CNN y consignó la Agencia Noticias Argentinas.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní indicó que ambos ministros enfatizaron la continuidad de las consultas destinadas a fortalecer la paz y la estabilidad en la región.