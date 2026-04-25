Evacuaron a Trump de una cena de corresponsales ante la Casa Blanca por un aparente tiroteo

El Servicio Secreto de Estados Unidos evacuó al Presidente y a la primera dama. Confirmaron que el tirador fue detenido.

Disparos en una cena en la que el Servicio Secreto de EE.UU. debió evacuar a Trump.

El presidente Donald Trump debió ser evacuado este sábado cuando estaba en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca que se estaba desarrollando en Hotel Washington Hilton, tras una serie de supuestos disparos. El FBI aseguró minutos después que el presunto autor de las detonaciones estaría detenido.

El personal del Servicio Secreto de EE.UU. fue el encargado de evacuar tanto al Presidente Donald Trump como a la primera dama, Melania Trump. El propio mandatario norteamericano posteó en la red Truth: "Las fuerzas del orden nos han solicitado que abandonemos las instalaciones, de acuerdo con el protocolo, lo cual haremos de inmediato. Daré una rueda de prensa en 30 minutos desde la Sala de Prensa de la Casa Blanca", dijo esta noche.

Prosiguió: "La Primera Dama, el Vicepresidente y todos los miembros del Gabinete se encuentran en perfecto estado de salud. Hablaremos con ustedes en media hora. He hablado con todos los representantes encargados del evento y lo reprogramaremos en un plazo de 30 días".

detendio- Trump @realDonaldTrump

Un agente gritó "Disparos"

La confusión reinó en los momentos posteriores a los disparos. Según publicó NA, el pool de prensa de la Casa Blanca habría asegurado que un agente gritó “¡Disparos!”. Una asistente citada por medios estadounidenses relató haber escuchado tres fuertes estruendos y luego a un hombre caer a pocos metros, mientras agentes tomaban posiciones en el edificio.

Además de Trump y la primera dama, evacuaron a miembros del gabinete y altos funcionarios, incluidos el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; y el director del FBI, Kash Patel, entre otros. Legisladores de ambos partidos señalaron en redes sociales que fueron trasladados a salas seguras por las fuerzas de seguridad.

La cena anual reúne cada año a referentes de la prensa y autoridades en una de las citas más tradicionales del calendario político estadounidense. Organizadores indicaron que el evento podría reanudarse, aunque no estaba confirmado si Trump regresaría para pronunciar el discurso que tenía previsto. La asistencia del presidente —su primera vez en la gala como mandatario— había despertado gran expectativa debido a su relación tirante con parte de la prensa.

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El Presidente siguió publicando en la red social y aprovechó para destacar la labor del Servicio Secreto. "Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía", dijo Trump quien aseguró: "El tirador ha sido detenido y he recomendado que 'el espectáculo continúe', pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla".

El presunto autor de los disparos en la cena de Trump cuando fue detenido @realDonaldTrump

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FUENTE: Con información de NA