Pasarelas sobre un desierto de piedras: por qué se secó el balneario municipal de Centenario

El balneario de Centenario lleva meses seco por la obra del puente en la isla El Porvenir. Prometen que el agua volverá, pero sin fecha concreta.

La pasarela que conecta las instalaciones del Paseo Costero de Centenario con la zona de "La Isla Es un brazo poco profundo, pero esta vez viene seco.

La pasarela que conecta la costa con una pequeña isla en el medio del cauce también está intacta. Pero el agua que debería correr debajo ya no está. El lecho del río Neuquén es ahora un extenso campo de piedras humedecidas, interrumpido apenas por algún charco aislado que refleja el cielo gris.

Ese es el panorama que encuentra hoy quien visita el balneario municipal de Centenario , ubicado sobre un brazo del río, en el sector conocido como Paseo Costero , entre la ciudad y Cinco Saltos.

El lugar, inaugurado en 2018, en la primera gestión del actual intendente Esteban Cimolai , rápidamente se convirtió en uno de los puntos de encuentro más queridos de la zona. Familias enteras llegaban a hacer asados bajo los árboles casi todo el año, y en verano el agua poco profunda que rodeaba la islita era el lugar preferido de los chicos para jugar y refrescarse. Esa postal hoy parece lejana, y con una promesa de que vuelva.

SFP Paseo Costero Balneario Centenario bajante brazo rio Neuquen (18) El brazo del río Neuquén ya no viene con agua en el sector del exbalneario Municipal de Centenario, desde 2018, Paseo Costero. Sebastián Fariña Petersen

Es que desde hace varios meses, el caudal que alimentaba este brazo del río se redujo drásticamente. La causa está río arriba: la construcción del nuevo puente sobre la calle 7, que unirá el sector de chacras con la Isla El Porvenir.

Poca agua y la historia de una isla río arriba

Para llevar adelante la obra, fue necesaria una intervención hidráulica que modificó el curso del río y recortó el volumen de agua que llegaba al balneario. Es decir, cortar el agua del río, de manera provisoria, en medio de una baja de caudales en general, no sólo de ese pequeño brazo.

SFP Paseo Costero Balneario Centenario bajante brazo rio Neuquen (25) El Paseo Costero de Centenario fue inaugurado en 2018. Sebastián Fariña Petersen

La isla El Porvenir tiene décadas de historia. Durante años, su único acceso fue un puente construido por los propios chacareros de la zona, una obra precaria que terminó siendo arrasada por las crecidas, especialmente la de junio de 2023. Tras eso, el Ejército instaló un puente Bailey provisorio que quedó en pie durante un tiempo como solución de emergencia.

La isla volvió a quedar sepultada bajo el agua durante las inundaciones, de ese año y mostró la peor cara: la fragilidad de su infraestructura y la urgencia de una solución definitiva para los vecinos de la isla.

ON - Crecida Rio Neuquen Isla El Porvenir Centenario (29).jpg En junio d 2023, así estaba la zona de Isla El Porvenir en Centenario. Hoy el agua bajó, pero siguieron los problemas. Los vecinos quedaron en su momento desconectados de la ciudad.

A eso se suma otra complejidad. En la isla existe un condominio que lleva muchos años sin regularizar, una situación que agrega una disputa social y urbanística a una que históricamente quedó al margen del desarrollo formal de Centenario, por ser parte de la "zona inundable".

El nuevo puente viene a cambiar esa realidad. Fue adjudicado a la firma Limayser SRL por un monto de $1.017.234.780, calculado a valores de noviembre de 2024, y formalizado mediante el decreto provincial 703/25. El contrato incluye un anticipo financiero de $305.170.434 —el 30% del total— para garantizar el inicio sin demoras.

Puente Centenario (1) Así está quedando el nuevo puente que une el sector de chacras con la Isla El Porvenir. Por esta obra, se cortó un brazo del río que afecta aguas abajo, como el Paseo Costero.

La estructura fue diseñada para soportar caudales de hasta 1.100 metros cúbicos por segundo, lo que apunta a eliminar de una vez la histórica vulnerabilidad de la isla frente a crecidas extraordinarias. El proyecto contempla además una intervención sobre el brazo norte del río para modificar su curso y morigerar el impacto de futuras inundaciones.

¿Cuándo vuelve el agua al balneario?

Pero esa misma intervención hidráulica es la que explica, en buena medida, la situación actual del balneario. El intendente Esteban Cimolai y el subsecretario de Recursos Hídricos, Horacio Carvahlo, recorrieron parte de la obra en los últimos días.

SFP Paseo Costero Balneario Centenario bajante brazo rio Neuquen (17) Sin agua viene el brazo del río Neuquén en el sector balenario. Sebastián Fariña Petersen

Ambos funcionarios reconocieron el impacto y aseguraron que el caudal volverá a la normalidad una vez que se libere el agua en ese sector del río. Sin embargo, no precisaron plazos. Mientras tanto, las pasarelas del balneario dan a un cauce seco, y la islita donde jugaban los chicos espera, entre piedras, que el río vuelva.

Agua turbia en el norte de la ciudad

En paralelo, vecinos del sector de Avenida Cavalli, al norte de Centenario, denunciaron en los últimos días que el agua de red llegaba turbia, con un color que algunos compararon con el del petróleo. En buena medida informaron que se debe a la bajante del río Neuquén, y el exceso de barros. De todas maneras, se llevaron unas muestras para analizar.

SFP Paseo Costero Balneario Centenario bajante brazo rio Neuquen (21) En este lugar solían bañarse los chicos en el verano. Es un brazo poco profundo, pero siempre hay agua. Sebastián Fariña Petersen

Sin embargo, análisis realizados por la Municipalidad, según se pudo conocer, descartaron cualquier contaminación: las muestras arrojaron una turbidez de 1,8 NTU (unidad de turbidez) en las viviendas relevadas, mientras que el río registraba 8,8 NTU, valores dentro de los parámetros aceptables.