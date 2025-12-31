Un vuelo sobre un secreto bien guardado en la costa del río Neuquén

La ciudad avanza otros tres kilómetros de Paseo Costero de acceso público en una pionera zona rural del viejo Neuquén. Los detalles de la inauguración.

La ciudad de Neuquén no para de sumar puntos que miran al río. Esta vez no es el Limay ni la postal ya conocida de la Confluencia, sino el río Neuquén , ese gigante de aguas agresivas y verdosas, que durante décadas quedó al margen de la vida cotidiana de la ciudad. Allí, entre antiguas chacras y sectores casi vírgenes, se construyen otros 3 kilómetros de Paseo Costero, una obra que promete cambiar la relación de los vecinos con un paisaje tan cercano como desconocido.

El nuevo tramo se extenderá desde l a calle Aguado hasta El Chocón , en un sector que muchos neuquinos solo conocen de nombre, salvo quienes viven en el barrio Confluencia Rural.

La intervención estará terminada recién en junio de 2026, pero ya genera expectativa: senderos, espacios de contemplación, acceso gratuito, estacionamiento y un mirador en la calle Figueroa, pensado para detenerse y simplemente mirar cómo corre el río.

Nuevo tramo del Paseo Costero (3) El nuevo tramo del Paseo Costero sobre el río Neuquén, entre Aguado y El Chocón. La traza del lado neuquino y las chacras del otro lado en la provincia de Río Negro.

La obra se ejecuta con fondos propios del municipio, en el marco del plan Orgullo Neuquino, con una inversión estimada en 15 mil millones de pesos. No es un dato menor que se trata de infraestructura pública pensada para el disfrute colectivo, sin barreras ni concesiones privadas, en una ciudad que empieza a reconciliarse con su geografía natural.

Una mirada del río Neuquén desde arriba

Desde el aire, la escena impacta. LM Neuquén sobrevoló la zona con un dron y las imágenes revelan la verdadera dimensión del proyecto: el serpenteo del río Neuquén, la vegetación espesa de la costa, los barrios que se recuestan sobre el verde, la ciudad de Neuquén desplegada hacia el oeste y, al fondo, la ciudad de Cipolletti en Río Negro, separada apenas por el agua. Un paisaje majestuoso, potente, que hasta ahora permanecía oculto para la mayoría.

Si bien la ciudad ya está acostumbrada a la inauguración tramos de paseos -ya inauguró otros 3 kilómetros cerca de la Confluencia, frente al Club Independiente con la donación de 22 mil metros cuadrados por parte del club- este nuevo tramo promete una experiencia distinta: más naturaleza, menos urbanización, un contacto más íntimo con el río y con la historia rural de la zona.

Nuevo tramo del Paseo Costero (1) El imponente río Neuquén suma más costas públicas.

Aquí no hay postales repetidas, sino todo un descubrimiento de la mano de los vecinos de ese sector. Cuando esté inaugurado este tramo, la ciudad incorporará 35 kilómetros de costas públicas, 13 en el río Neuquén.

Cuando esté terminado, el paseo permitirá caminar, correr, andar en bicicleta o simplemente sentarse a contemplar. Será una invitación a bajar el ritmo, a mirar el agua del río Neuquén, que pareciera tiene otro aroma, mirada, color y memoria para los neuquinos.

Neuquén avanza hacia arriba con los edificios en altura y el desarrollo inmobiliario, pero también hacia los bordes naturales con acceso público. Avanza hacia su río, hacia una belleza que siempre estuvo ahí, esperando ser contemplada.