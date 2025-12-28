La ciudad sumará un nuevo tramo del Paseo Costero en una zona poca conocida del río Neuquén

Se suman otros tres kilómetros para disfrutar de los puntos más atractivos en la confluencia de los ríos. Algunos detalles de la obra con perfil turístico.

La capital continúa ampliando el Paseo Costero sobre el río Neuquén , entre las calles Chocón y Aguado . Se trata de una obra que invita a un sector poco conocido del frente ribereño, que consolida el perfil turístico, recreativo y urbano de la ciudad.

El intendente Mariano Gaido recorrió el sector y destacó que se trata de un espacio de accesibilidad libre y gratuita que permitirá seguir integrando a vecinos y vecinas con uno de los principales atractivos naturales.

Gaido valoró “la oportunidad de disfrutar de nuestros ríos, esos ríos que abrazan nuestra ciudad y que nos dan el potencial para hacer esta ciudad turística que ya se ha convertido en la ciudad de Neuquén”.

Recorrida nuevo Paseo Costero La recorrida del intendente Mariano Gaido por el nuevo sector del Paseo Costero que se está ampliando en Chocón y Aguado.

El intendente remarcó que la obra se ejecuta con un presupuesto de 15.000 millones de pesos de fondos propios, provenientes del superávit permanente de la ciudad, y que “potencia en todo sentido la vida recreativa de todos los vecinos”.

Paseo Costero: detalles de la obra que suma kilómetros

Señaló que el desarrollo se ubica en el sector de Confluencia rural y que el proyecto no solo amplía la infraestructura urbana, sino que también revaloriza el entorno barrial y fortalece el posicionamiento turístico de Neuquén.

En esa línea, explicó que el nuevo Paseo Costero se integra con otros espacios recuperados y puestos en valor, como Obrero Argentino y Parque Norte, consolidando una red continua de espacios públicos de calidad.

Durante la recorrida, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, brindó detalles sobre el estado de los trabajos.

“Acá estamos en la continuidad del paseo costero entre Chocón y Aguado, casi en calle Figueroa. Estamos visitando los avances, la verdad que venimos en un tramo ya importante del desarrollo de este sector, con todo lo que es el terraplén ya terminado a su nivel definitivo y el enrocado, que es la protección del terraplén contra el río, en la margen que da al río, también muy avanzado”, explicó.

Paseo Costero nuevo Neuquén Neuquén tendrá un nuevo tramo de Paseo Costero.

Nicola precisó que la obra se encuentra en una etapa clave, ya que se comenzó con las capas estructurales previas a la pavimentación. “Ya estamos empezando a colocar la base y la subbase, que son las dos capas que faltan previo a la carpeta asfáltica”, detalló.

En cuanto a la magnitud del proyecto, señaló que “en este tramo en particular, desde calle Chocón hasta calle Aguado, estamos hablando de casi 3 kilómetros de desarrollo del Paseo, con las mismas características que tiene hasta la zona del club Independiente”.

El nuevo tramo del Paseo Costero incluye veredas, bicisenda y calle vehicular, además de una propuesta integral de arquitectura urbana que incorpora mobiliario, iluminación ornamental y alumbrado público.

Mariano Gaido y Alejandro Nicola (1)

Nicola adelantó además que se está trabajando en un punto destacado del recorrido: “Tenemos un mirador acá en cercanías de la calle Figueroa que estamos terminando de diseñarlo para hacerlo, así que cuando inauguremos ya queremos inaugurar todo el paseo con el mirador incluido”.

Miradores, bicisendas y Orgullo Neuquino

Desde el Ejecutivo municipal indicaron que esta obra se inscribe dentro del plan Orgullo Neuquino, que impulsa una fuerte inversión en infraestructura pública y espacios urbanos de calidad.

Gaido subrayó que estos desarrollos permiten fortalecer el vínculo de la ciudad con sus ríos y ampliar las alternativas de disfrute al aire libre para residentes y visitantes. “Estos desarrollos, estas obras que venimos haciendo en la ciudad, que es Orgullo Neuquino, están más presentes que nunca”, afirmó.

En relación con los plazos, el intendente adelantó que la inauguración del nuevo tramo del Paseo Costero está prevista para el mes de agosto del año próximo. “Se vienen a sumar a los 32 km” que ya existen, destacó, al tiempo que remarcó que la continuidad de estas obras consolida a Neuquén como una ciudad que apuesta al turismo, al disfrute del espacio público y a una mejor calidad de vida para su comunidad.