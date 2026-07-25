A contramano de la tendencia nacional, Neuquén volvió a crecer en ventas en supermercados

En mayo se reflejó el mayor crecimiento interanual de lo que va de 2026. Una variación que supera la media nacional.

Neuquén volvió a registrar una suba en la venta en supermercados , una cifra que refleja el crecimiento de la región desde el punto vista económico y demográfico. En términos reales, en mayo se vendió un 7,8% más que el mismo mes del año pasado.

El gobernador Rolando Figueroa utilizó sus perfiles oficiales en redes sociales para difundir la noticia, que actualiza los indicadores que se publica mes a mes en los informes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Según las últimas mediciones, Neuquén creció un 7,8% interanual en términos reales, mientras que el crecimiento acumulado fue de 4,7% respecto al acumulado del año anterior.

En base a las mediciones del INDEC, en Neuquén se registró una facturación mayor de los supermercados del orden del 36,5%, mientras que el incremento acumulado de lo que va de 2026 respecto al mismo período de 2025 fue de 31,1%.

Al contrastar los incrementos de ventas en precios corrientes contras las subas en precios constantes, que tienen en cuenta la inflación, se concluyó que las ventas en supermercados crecieron en mayo un 7,8% con respecto al mismo del año pasado, lo que ubica a Neuquén por encima de la media nacional.

MODELO NEUQUINO: CRECEN LAS VENTAS EN SUPERMERCADOS



Los datos de mayo confirman que seguimos por el camino correcto. Las ventas en supermercados crecieron un 36,5% interanual a precios corrientes y un 7,8% interanual en términos reales, ubicando a Neuquén por encima del promedio… pic.twitter.com/467ZjTSpof — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) July 24, 2026

Un crecimiento a contramano del país

Figueroa también publicó un cuadro comparativo del desempeño de estos comercios de grandes superficies de Neuquén con las mediciones a nivel nacional. En el total de Argentina, se nota una variación negativa desde que comenzó el año, a contramano de los que ocurre en la economía neuquina.

Según estos datos, en el total nacional, los supermercados tuvieron su última variación positiva en las ventas en diciembre de 2025, cuando se notó una suba del 0,5% en precios constantes (es decir, contrastado con la inflación). Ese mismo mes, Neuquén registró una variación positiva del 4,5% interanual.

En base al cuadro publicado, a nivel nacional se dieron caídas en las ventas en todos los meses del año, con la muestra más grave en marzo de 2026, cuando se registró una disminución del 5,1% interanual en precios constantes.

Neuquén, por su parte, muestra un desempeño opuesto. Las ventas desde diciembre a la fecha siempre mostraron variaciones positivas, que oscilaron entre el 1,9% y el 7,8% de suba en valores contrastados con la inflación.

De este modo, la provincia reflejó su variación más austera en marzo de 2026, cuando los supermercados vendieron un 1,9% más que el mismo del año anterior, y la más pronunciada en mayo, con un incremento del 7,8% con respecto al mismo período de 2025.

"Los datos de mayo confirman que seguimos por el camino correcto. Las ventas en supermercados crecieron un 36,5% interanual a precios corrientes y un 7,8% interanual en términos reales, ubicando a Neuquén por encima del promedio nacional", afirmó el gobernador Rolando Figueroa tras compartir parte del informe elaborado por INDEC.

Desde el sector de supermercados explicaron que buscarán sostener la actividad a pesar del paro de la CGT.

"Estos indicadores reflejan una provincia que sigue creciendo, generando actividad económica y oportunidades gracias a un Modelo Neuquino que impulsa la inversión, el empleo y el consumo", aclaró.

Los datos de ventas en supermercados funcionan como uno de los termómetros de la capacidad de consumo de la población. En Neuquén, estas subas también reflejan un fenómeno que se repite en los últimos años: un crecimiento demográfico acelerado que se visualizó con 21 mil cambios de domicilio sólo en el año 2025.

La participación de Neuquén en la torta nacional

Neuquén tiene el 1,6% de la población nacional, no obstante consume el 4,5% de las ventas de los supermercados de todo el país.

En ocho años, el consumo de supermercados en Neuquén avanzó más de un punto porcentual en la torta del consumo nacional. En mayo de 2025, los neuquinos, que en total no llegan a ser el 1,6% de la población nacional, dejaron en las cajas de los súper 4,5 de cada cien pesos facturados en el país.

En 2017 la participación de Neuquén en las ventas nacionales era de aproximadamente 3,3 por ciento. Ocho años después, en mayo de 2025, la fotografía es marcadamente diferente. Las ventas en Neuquén se dispararon hasta los 89.052.741 miles de pesos, mientras que el total país registró 1.987.418.523 miles de pesos. Así, la participación neuquina llegó al 4,48% por ciento del total de las ventas de supermercados en Argentina.