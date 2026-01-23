Bajan las ventas en los supermercados a nivel nacional, pero Neuquén queda al margen

De acuerdo con datos del INDEC, en el país, el consumo en las grandes superficies de retail está en el peor momento desde que asumió la nueva gestión.

La facturación de los supermercados está en su peor momento, pero Neuquen escapa a la tendencia.

Las ventas en l os supermercados están en su peor momento desde que comenzó la nueva etapa económica con el gobierno de Javier Milei . Y es que el efecto de la inflación y los cambios de precios relativos en las canastas de consumo han mermado la capacidad de compra de los salarios. En ese escenario negativo, Neuquén se destaca por todo lo contrario .

Así es que, de acuerdo con los últimos datos oficiales del INDEC, en noviembre del año pasado el consumo en las grandes superficies de ventas minoristas se contrajo 2,8% a nivel nacional.

"Este el peor resultado relativo del año y la baja más profunda desde diciembre de 2024. Además, el cuadro se agrava al observar la evolución mensual desestacion alizada: respecto a octubre 2025, las ventas mostraron un descenso de 3,8%, siendo esta la más fuerte desde diciembre de 2023", señala la consultora Politikon Chaco.

Captura de pantalla_2026-01-23_08-14-48

El estudio indica que "sobre un total de once rubros que conforman la Encuesta de Supermercados, cinco presentaron incrementos reales interanuales en el undécimo mes del año: Carnes (18,9%), Alimentos preparados y Rotisería (8,0%), Otros (5,4%), Panadería (2,2%) e Indumentaria". Tales rubros explicaron el 28% de la facturación total del mes.

Por el contrario, los otros seis rubros presentaron bajas interanuales: Verduras y Frutas (-0,1%), productos de Almacén (-3,0%), lácteos (-4,1%), artículos de limpieza y perfumería (-9,0%), bebidas (-12,4%) y electrónicos (-20,8%). Todos estos explicaron el 72% de la facturación de noviembre.

"En esta línea, si se comparan las ventas por rubros, no contra noviembre de 2024, sino contra ese mes de 2023, solo tres rubros presentan alzas (Rotisería, Panadería y Lácteos), al tiempo que el total general exhibe caída de -10,2%", indica el reporte.

Inflacion Supermercado Generica

Neuquén es la provincia donde más suben las ventas

En ese escenario negativo, Neuquén se destaca por todo lo contrario. Encabeza un pequeño grupo de provincias donde las ventas suben. En este caso, en noviembre crecieron un 4,9%. Le siguieron Catamarca, con el 3,9%; Río Negro, 2,5% y Buenos Aires, sin el conurbano, con el 0,1%.

Por el contrario, el resto de las jurisdicciones exhibieron descensos interanuales en diferentes niveles; entre estos, las bajas más bruscas se vieron en Corrientes, Tucumán y La Rioja (mayor a -10,0%).

Mejora la confianza de los consumidores

En tanto, la confianza del consumidor se recuperó en enero luego de una caída en diciembre, que estuvo determinada por el deterioro de la actividad económica observada en octubre y noviembre pasados.

El Índice de Confianza del Consumidor del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella mostró un avance de 2,2% en enero a nivel nacional en relación al mes previo, cuando en diciembre había registrado una baja de 1,1% mensual.

En noviembre y octubre, el indicador arrojó fuertes alzas de 8,8% y 6,3% respectivamente, pese a que la actividad económica ya mostraba signos de deterioro, con leves retrocesos en esos dos meses de -0,3% y -0,4%, según datos del INDEC. Incluso, el dato publicado ayer de actividad económica también mostró un retroceso de 0,3% en noviembre con relación al mismo mes de 2025.