Fallo histórico: por culpa del viento, un supermercado deberá pagarle $100 millones a un joven

El joven decidió recurrir a la Justicia con una grave denuncia, donde expuso la situación que vivió y las secuelas que tuvo.

El fallo de la Justicia civil fijó una indemnización de $96.655.955 por incapacidad y daños derivados del accidente.

Un accidente que se registró en el acceso de una conocida cadena de supermercados terminó en la Justicia, y se dictó un fallo histórica que ordena a la empresa a pagar una indemnización multimillonaria en Argentina.

El episodio ocurrió en una zona céntrica y derivó en una cirugía, un período prolongado de inmovilización y secuelas permanentes que afectaron su capacidad laboral.

Según consta en el expediente judicial, el joven caminaba por la vereda cuando un portón de chapa se descolgó del marco y cayó sobre su pie derecho. El impacto le provocó lesiones de consideración.

El fallo de la Justicia fijó una indemnización de $96.655.955 para un joven que sufrió graves lesiones cuando un portón metálico se desprendió y cayó sobre su pie mientras caminaba por la vereda de una sucursal de Supermercados Vea.

La sentencia del Juzgado Civil de San Rafael, Mendoza, recae sobre Cencosud S.A., empresa propietaria de la cadena. El tribunal entendió que existió responsabilidad en el hecho, más allá de los argumentos defensivos vinculados a las condiciones climáticas del día del accidente.

El accidente y las consecuencias físicas

Tras el accidente, el joven necesitó asistencia médica inmediata. Tiempo después fue intervenido quirúrgicamente el 25 de abril de 2024 en el Hospital Schestakow. El tratamiento incluyó inmovilización prolongada y rehabilitación.

vea mendoza

Al momento del hecho tenía 23 años. Según declaró en el expediente, realizaba tareas informales vinculadas a la seguridad privada. Las secuelas físicas le impidieron continuar con ese tipo de trabajos. El proceso judicial evaluó la incapacidad psicofísica derivada del episodio y su impacto en la vida cotidiana y laboral.

El fallo consideró informes médicos y pericias que determinaron limitaciones permanentes. Ese aspecto resultó central para cuantificar la indemnización principal.

La defensa de la empresa y el debate por el viento Zonda

La firma demandada sostuvo que el desprendimiento del portón respondió a un fenómeno climático excepcional. Ese día regía una alerta amarilla por viento Zonda emitida por el servicio meteorológico. La empresa planteó que se trató de un caso fortuito ajeno a su responsabilidad.

También presentó documentación que acreditaba inspecciones periódicas en la sucursal y la inexistencia de sanciones previas en materia de seguridad e higiene. Desde su postura, el episodio no obedeció a negligencia sino a la fuerza del viento.

Una pericia técnica incorporada al expediente indicó que las ráfagas generaron presión sobre la estructura metálica. Ese efecto produjo un embolsamiento que hizo ceder las bisagras. Tres paños se desprendieron y uno impactó contra el peatón.

Sin embargo, el tribunal analizó si el riesgo derivado de la estructura debía ser asumido por quien explota el establecimiento comercial. La resolución se inclinó por esa interpretación.

Un fallo que fija una indemnización de casi $100 millones

El Tribunal de Gestión Judicial Asociada N°1 hizo lugar a la demanda y estableció una indemnización total de $96.655.955. La suma se desglosa de la siguiente manera:

$86.455.955 por incapacidad psicofísica .

$200.000 por gastos médicos.

$10.000.000 por daño extrapatrimonial, más intereses.

El monto principal responde al impacto de la lesión en la calidad de vida y en la capacidad productiva del joven. El tribunal valoró su edad al momento del accidente con el portón y la proyección laboral truncada por las secuelas.

La sentencia marca un precedente relevante en materia de responsabilidad civil vinculada a estructuras comerciales que dan a la vía pública. Aunque la empresa invocó condiciones climáticas adversas, el tribunal entendió que el deber de seguridad hacia terceros prevalece.