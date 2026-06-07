Alerta por el volcán Villarrica: se detectaron "pequeñas explosiones" y vigilan su impacto en Neuquén

En las últimas horas desde Sernageomin ((Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile) reportaron un aumento en la actividad superficial en el volcán Villarrica de Chile , debido a una recurrente incandescencia en su cráter.

Este fenómeno fue detectado el pasado 3 de junio, aunque avanzó junto a una mayor radiancia térmica y un leve incremento en las emisiones de dióxido de azufre y dióxido de carbono. Asimismo, según el Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV), este comportamiento se complementa con un aumento de la radiación térmica detectada a través de imágenes satelitales, además de un incremento en las concentraciones de gases volcánicos.

De igual manera, la sismicidad interna se mantiene estable y dentro de los rangos habituales. La red de monitoreo acústico solo registró "pequeñas explosiones superficiales de baja energía", lo que demuestra que la actividad sigue completamente contenida dentro del cráter.

El director regional de SENAPRED, Ian Gorayeb, señaló en diálogo con medios locales que la actividad sísmica y los registros de explosiones acústicas continúan siendo de baja energía, sin señales de una evolución.

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El volcán de Chile es monitoreado y se encuentra en alerta verde

La situación que se vive en el volcán fue registrada este viernes por las cámaras de vigilancia instaladas en las inmediaciones del lugar, donde se lograron registrar episodios recurrentes de incandescencia en el interior del cráter, un fenómeno que comenzó a observarse de manera aislada desde el miércoles 3 de junio y que incrementó su frecuencia.

Aún así, no se mostraron cambios significativos en su actividad por lo que se mantiene la Alerta Verde en la zona. Durante el sábado, cuando el cielo se despejó en Pucón después de estar nublado, se pudo observar una intensa fumarola proveniente del volcán, como lo evidencian fotografías compartidas por auditores de La Radio.

volcan Villarrica desde Pucon

El monitoreo del complejo volcánico es realizado de forma continua por el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), mientras que la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) mantiene la coordinación con los integrantes del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

Antecedentes

En el mes de marzo, se detectó un aumento de temperatura y actividad interna en el volcán Villarrica, lo que volvió a poner en alerta a las autoridades y especialistas de la región cordillerana, no solo en Chile, sino también en el norte de la Patagonia argentina.

Aunque los expertos aseguran que el fenómeno no indica una erupción inminente, el macizo se encuentra relativamente cerca de la provincia de Neuquén, por lo que cualquier cambio en su comportamiento es seguido de cerca.

Qué podría pasar en caso de una erupción

Los principales riesgos asociados a una erupción del Villarrica están relacionados con la caída de ceniza volcánica, el descenso de material por los ríos y posibles lahares, que son flujos de barro volcánico generados por el derretimiento de nieve o hielo en la cumbre.

El geólogo Mario Guerra, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, explicó que el Villarrica —también conocido como Rucapillán— es un estratovolcán, es decir, una estructura volcánica formada por capas sucesivas de lava solidificada y material expulsado durante diferentes erupciones.

Entre esos materiales se encuentran cenizas y fragmentos volcánicos de distintos tamaños que pueden dispersarse a grandes distancias dependiendo de la intensidad del evento y de las condiciones del viento.

En ese sentido, el especialista recordó que en el pasado el volcán ha registrado episodios sísmicos vinculados a movimientos de magma en su interior. Entre el 16 y el 31 de diciembre de 2023 se detectó un enjambre de más de 599 eventos sísmicos asociados al sistema volcánico, aunque la mayoría no fueron percibidos por la población.

Uno de los episodios más recordados ocurrió durante la erupción del volcán Villarrica de 2015. En aquel momento, la actividad eruptiva generó daños en infraestructura cercana y obligó a evacuar a miles de personas.