Creció la actividad en el volcán Villarrica, cercano a Neuquén: qué dijo Defensa Civil

Monitoreos satelitales detectaron anomalías térmicas y un lago de lava visible en el cráter. Expertos señalan que el fenómeno no implica una erupción inminente.

El volcán Villarrica se encuentra en la frontera entre Neuquén y Chile.

El aumento reciente de temperatura y actividad interna en el volcán Villarrica volvió a poner en alerta a las autoridades y especialistas de la región cordillerana , no solo en Chile, sino también en el norte de la Patagonia argentina. Aunque los expertos aseguran que el fenómeno no indica una erupción inminente , el macizo se encuentra relativamente cerca de la provincia de Neuquén , por lo que cualquier cambio en su comportamiento es seguido de cerca.

El incremento de actividad fue detectado en los últimos días mediante monitoreos satelitales que registraron anomalías térmicas en el volcán. Ante esta situación, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) activó un protocolo de evaluación que incluyó un sobrevuelo de especialistas para observar directamente el estado del cráter.

Durante esa inspección se confirmó que el lago de lava del volcán volvió a ser visible, con niveles superiores a los observados en los últimos meses . Este tipo de fenómeno forma parte del comportamiento habitual del Villarrica, considerado un volcán de “conducto abierto”, lo que permite que el magma sea visible en determinados períodos.

El geofísico Cristian Farías explicó, en diálogo con La Tercera, que el incremento de temperatura no significa necesariamente que el volcán esté próximo a entrar en erupción.

Volcán Villarrica

“El fenómeno observado no indica que el volcán vaya a entrar en erupción pronto”, afirmó el especialista, quien señaló que el macizo podría estar regresando a su comportamiento habitual tras un período de menor actividad.

El Villarrica es uno de los volcanes más activos de Sudamérica y se mantiene bajo monitoreo permanente debido a su cercanía con centros poblados y destinos turísticos del sur de Chile.

Por su parte, el director de Defensa Civil de la provincia de Neuquén, Carlos Cruz, dijo a LM Neuquén que, pese a que no se ha elevado el nivel de alerta, desde la provincia se sigue de cerca cualquier novedad al respecto para poder tomar rápidamente las medidas necesarias.

La cercanía con Neuquén

El volcán se ubica en la cordillera de los Andes, muy cerca de la frontera con Argentina. Del lado argentino se encuentra próximo al Paso Mamuil Malal, en el límite cordillerano de Neuquén.

En línea recta, el macizo está situado a unos 138 kilómetros de Villa La Angostura y al oeste de Junín de los Andes. Por esta razón, cualquier incremento significativo de su actividad suele generar interés y seguimiento en la provincia.

Si bien el volcán se encuentra del lado chileno de la cordillera, eventos eruptivos importantes podrían tener efectos indirectos en territorio argentino, especialmente en las localidades cercanas a la frontera.

Volcán Villarrica (1)

Qué podría pasar en caso de una erupción

Los principales riesgos asociados a una erupción del Villarrica están relacionados con la caída de ceniza volcánica, el descenso de material por los ríos y posibles lahares, que son flujos de barro volcánico generados por el derretimiento de nieve o hielo en la cumbre.

El geólogo Mario Guerra, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, explicó que el Villarrica —también conocido como Rucapillán— es un estratovolcán, es decir, una estructura volcánica formada por capas sucesivas de lava solidificada y material expulsado durante diferentes erupciones.

Entre esos materiales se encuentran cenizas y fragmentos volcánicos de distintos tamaños que pueden dispersarse a grandes distancias dependiendo de la intensidad del evento y de las condiciones del viento.

En ese sentido, el especialista recordó que en el pasado el volcán ha registrado episodios sísmicos vinculados a movimientos de magma en su interior. Entre el 16 y el 31 de diciembre de 2023 se detectó un enjambre de más de 599 eventos sísmicos asociados al sistema volcánico, aunque la mayoría no fueron percibidos por la población.

Uno de los episodios más recordados ocurrió durante la erupción del volcán Villarrica de 2015. En aquel momento, la actividad eruptiva generó daños en infraestructura cercana y obligó a evacuar a miles de personas.

Más de 5.300 habitantes debieron abandonar preventivamente sus hogares, mientras que algunos sectores sufrieron cortes de agua potable y daños en caminos y puentes cercanos.

Aunque el escenario actual no representa una situación de riesgo inmediato, coinciden en que el monitoreo permanente del volcán es clave para anticipar cualquier cambio significativo en su comportamiento y reducir posibles impactos en las comunidades cercanas, tanto en Chile como en la región cordillerana de Neuquén.