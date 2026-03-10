Cuáles son los desafíos del vino patagónico en el mundo, según un enólogo de la región

Nicolás Navío analizó el crecimiento de la vitivinicultura patagónica a nivel internacional y destacó la necesidad de innovar, adaptarse a las nuevas tendencias de consumo y fortalecer la articulación entre producción, gastronomía y turismo.

El enólogo Nicolás Navío destacó el valor que tiene la vendimia para la industria vitivinícola regional y el crecimiento sostenido que ha experimentado el vino patagónico en los últimos años. Con más de dos décadas de trabajo en la región, subrayó la importancia de esta etapa del año como el momento en el que se concreta el esfuerzo realizado durante todo el ciclo productivo.

Para Navío, la vendimia representa “todo el trabajo que uno realiza durante el año y que culmina en febrero o marzo”, expresó. El enólogo, quien desarrolla su labor en Bodega Patritti y también en Bodega Familia Aicardi , explicó que la vitivinicultura patagónica ha experimentado una evolución significativa en las últimas décadas, especialmente en términos de calidad. En ese sentido, destacó los reconocimientos obtenidos por vinos de la región en los últimos años, lo que posiciona a la Patagonia en el escenario internacional.

“La producción de vino ha venido creciendo no solamente en cantidad sino también en calidad. En los últimos cinco u ocho años hemos obtenido grandes premios, y eso habla muy bien del lugar”, afirmó. Asimismo, remarcó el valor de la marca Patagonia como sello distintivo en el mundo del vino. “Es una marca muy fuerte a nivel mundial y muchas veces no dimensionamos lo que significa”, señaló.

Consideró que la industria enfrenta desafíos vinculados a los cambios en los hábitos de consumo. En este sentido, mencionó la necesidad de innovar y adaptarse a las nuevas tendencias globales. Entre ellas, el creciente interés por los vinos con menor graduación alcohólica y el desarrollo de vinos sin alcohol, una línea que ya se encuentra presente en algunos mercados internacionales y que comienza a ser estudiada en la Patagonia.

“Es algo que se está hablando mucho a nivel mundial y nosotros también lo estamos investigando. Es probable que en un par de años podamos tener vinos sin alcohol producidos en la Patagonia”, adelantó.

Más allá de estos cambios, Navío se mostró optimista respecto al futuro de la vitivinicultura neuquina. Según indicó, la calidad del producto y la identidad del territorio son factores que sostendrán el desarrollo del sector.

“El consumidor de vino siempre va a estar. Lo importante es acompañar con propuestas gastronómicas y mantener la identidad patagónica en nuestros vinos”, sostuvo.

En esa línea, dijo que uno de los principales desafíos será fortalecer la articulación entre la producción vitivinícola, la gastronomía regional y el turismo, generando experiencias integrales que permitan comunicar mejor el valor del vino patagónico.

“La clave es integrar nuevas tecnologías con el trabajo de las bodegas y la gastronomía local, para que todo funcione como un conjunto y podamos comunicar y vender mejor lo que hacemos”, concluyó.