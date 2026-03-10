Neuquén La Mañana Cutral Co Cutral Co y Plaza Huincul tendrán su centro oncológico: firmaron el contrato para la obra

Este martes por la mañana, en la Municipalidad de Cutral Co, se realizó la firma del contrato de locación. La obra contará con un plazo de ejecución de 150 días corridos.







Las localidades de Cutral Co - Plaza Huincul tendrán un Centro de Atención Integral de Oncología en el Hospital Zonal. Este martes por la mañana, en la Municipalidad de Cutral Co, se realizó la firma del contrato de locación de obra para la construcción, con un plazo de ejecución de 150 días corridos.

Estuvieron presentes el Intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco; el Intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza; el Ministro de Gobierno de la Provincia del Neuquén, Jorge Tobares; el Presidente del Concejo Deliberante de Cutral Co, Jesús San Martín; y su par de Plaza Huincul, Daniel Vidondo. También participaron autoridades de ambos municipios, el director del Hospital de Complejidad VI, Dr. Gastón Zúñiga, profesionales del equipo médico del hospital y representantes de la empresa SP Construcciones, encargada de ejecutar la obra.

Cutral Co y Plaza Huincul centro oncológico “Estamos defendiendo dos causas fundamentales para nosotros: la educación pública y el hospital público como una herramienta que todos necesitamos. También estamos trabajando en dos nuevas construcciones: el Centro de Salud en el barrio Monte Hermoso, que será el más grande que tenemos, y el Centro de Cuidados Paliativos, que estará en el barrio Pueblo Nuevo. Estas son las acciones que permiten que la política esté al servicio del ser humano", expresó Rioseco durante el acto.