Quintriqueo relativizó el aumento del empleo registrado en Neuquén y aseguró que "crece la marginalidad"

El secretario general de ATE Neuquén advirtió que el crecimiento del impulsado por Vaca Muerta no alcanza para cubrir la demanda laboral que tiene la provincia.

El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, sostuvo que la expansión de Vaca Muerta no alcanza para absorber la cantidad de personas que llegan a la provincia en busca de trabajo. “Si bien es la única industria que hoy está creando empleo, no puede absorber la expectativa de todos aquellos compatriotas que llegan a Neuquén creyendo que aquí van a conseguir trabajo”, afirmó.

El dirigente sindical planteó que el crecimiento demográfico acelerado comienza a generar presión sobre el mercado laboral y los servicios sociales. En ese sentido, recordó que durante la apertura de sesiones legislativas el gobernador Rolando Figueroa informó que en 2025 se radicaron en la provincia unas 21.000 personas. “Son 57 personas por día, lo cual es imposible de sostener”, calculó el dirigente sindical.

Quintriqueo sostuvo que la actividad petrolera genera empleo y divisas, pero advirtió que el ritmo de incorporación laboral no puede compensar la pérdida de puestos de trabajo que se registra en otras regiones del país. “Vaca Muerta genera divisas y el trabajo que se genera no va a alcanzar a sostener la gran expulsión que hay hoy. El trabajo que se genera en la provincia está muy lejos de los cientos y miles de despidos que hay en el país” , indicó.

El dirigente también vinculó la llegada de trabajadores con un aumento de situaciones de vulnerabilidad social. “Muchos compatriotas llegan a la provincia con esa esperanza y hoy tenemos un aumento de la gente en situación de calle y de la marginalidad porque quien llega esperanzado no tiene una salida laboral de inmediato y muchas veces nunca la llega a tener”, afirmó.

En ese contexto, señaló que el crecimiento económico impulsado por la actividad petrolera convive con un alto costo de vida en la provincia. “Es sumamente caro vivir en Neuquén. La economía se mueve en función de los sueldos de un sector. No cuestionamos esos sueldos, pero el resto de los que vivimos tenemos un costo de vida altísimo y cada día es más difícil sostener un alquiler”, expresó.

Quintriqueo también planteó que el desarrollo energético debe complementarse con políticas de diversificación productiva: “No se visualiza una alternativa en diversificar la matriz de nuestra provincia para que tengamos otro ingreso además del empleo público y el petróleo”, sostuvo.

Neuquén y Río Negro son las únicas provincias del país que lograron incrementar el empleo privado entre noviembre del 2023 y el mismo mes de 2025. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ambas jurisdicciones presentan variaciones positivas en el nivel de trabajo formal mientras el resto de las provincias continúa en terreno negativo.

El ranking comparativo entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 ubica a Neuquén en el primer lugar, con un crecimiento del 3,4% en el empleo privado registrado. En segundo lugar aparece Río Negro, con una suba del 0,7%. Las otras 22 jurisdicciones del país muestran retrocesos en la cantidad de trabajadores asalariados del sector privado en el mismo período.

El desempeño de las dos provincias patagónicas está vinculado al crecimiento de la actividad energética, en particular al desarrollo de Vaca Muerta, que impacta tanto en la producción hidrocarburífera como en las empresas de servicios, transporte, metalmecánica y logística asociadas a esa cadena de valor.

A nivel nacional, el empleo privado formal atraviesa un período de retracción. Los registros oficiales muestran que desde fines de 2023 se redujo la cantidad de asalariados en empresas privadas, en un contexto en el que el mercado laboral se sostuvo principalmente por el aumento del trabajo independiente y de los cuentapropistas.

El relevamiento del SIPA muestra que todo el resto del país registró caídas en el empleo privado formal desde noviembre de 2023. Entre las bajas más pronunciadas aparecen Santa Cruz (-16,2%), La Rioja (-14%) y Formosa (-11,3%). También presentan retrocesos provincias de mayor peso económico y densidad poblacional como Buenos Aires (-3,4%), Córdoba (-2,4%), Santa Fe (-2,5%) y la Ciudad de Buenos Aires (-2,3%).

En ese escenario, el crecimiento del empleo en Neuquén y Río Negro aparece como una excepción dentro del mapa laboral argentino, donde la creación de puestos de trabajo registrados en el sector privado se mantiene estancada desde hace más de una década.

El gobernador Rolando Figueroa también se refirió a los datos a través de su cuenta en la red social X. "Desde diciembre de 2023, solo dos provincias generaron empleo privado en la Argentina, y Neuquén encabeza la lista", dijo y agregó que "con el esfuerzo de los neuquinos y un modelo que está produciendo un verdadero cambio en la producción, la provincia genera más oportunidades".