Figueroa, sobre su acuerdo con Pullaro: "No venimos a hacer rosca, sino a producir mejor"

El gobernador de Santa Fe señaló el papel estratégico de Vaca Muerta, mientras que Figueroa resaltó el convenio de colaboración. “Nos estamos poniendo de acuerdo para producir mejor y llevar ese beneficio a cada una de nuestras poblaciones”, dijo.

Los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa , y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , resaltaron el rol de las provincias para el crecimiento del país, el potencial de Vaca Muerta y el trabajo conjunto de ambos gobiernos, tanto en el plano Ejecutivo como a través de sus representantes en el Congreso de la Nación.

Durante el acto en el que se firmó un convenio de cooperación para el desarrollo de industrias e intercambio de tecnologías entre las dos provincias, Figueroa apuntó al papel que juegan los diferentes distritos de la Argentina.

“Estamos convencidos que la forma de crecer va a venir de la mano de las provincias, como está viniendo, y, por supuesto, que tenemos que concentrarnos en ver cómo podemos colaborar unos con otros para que nos vaya bien”, dijo.

“Las provincias estamos demostrando que nos reunimos no a perder tiempo en la rosca, sino que nos estamos poniendo de acuerdo para ver de qué manera podemos producir mejor y llevar el beneficio a cada una de nuestras poblaciones”, apuntó el mandatario neuquino.

ON - Firma de convenio (13) Omar Novoa

“Hoy la provincia de Santa Fe y la de Neuquén han elegido trabajar en equipo y creemos que ese es el camino que nosotros tenemos que reforzar”, dijo Figueroa, quien agradeció a Pullaro y “a todos los empresarios, fundamentalmente a los neuquinos que ya están pensando en esa próxima etapa que viene”.

Señaló que Neuquén continuará incrementando la producción, que se va a proyectar “mucho más allá de lo que hoy se genera que son los yacimientos no convencionales”.

Vaca Muerta y el Congreso

“Queremos poder brindarle servicios a esto que hoy es una gran explosión en nuestro país y que vemos que el futuro de la República Argentina va a pasar por aquí”, dijo Pullaro, en referencia al potencial de Vaca Muerta . “Cuando una provincia o un estado tiene la capacidad y la expansión que están teniendo ustedes, necesita indudablemente el asociativismo. Que puedan venir muchas empresas que tienen expertise, por supuesto, respetando a cada una de las empresas locales, pero fundamentalmente poniendo a disposición toda nuestra tecnología”, indicó.

Resaltó el aporte de Santa Fe a la industria de la metalmecánica, de la maquinaria agrícola y “de toda esa expertise de nuestros centros tecnológicos, de capacitación, de nuestras universidades que también son nuestro orgullo”.

ON - Firma de convenio (10) Omar Novoa

“Queremos trabajar al lado de ustedes, para que Neuquén siga creciendo, pero también desde ese lugar que muchas empresas de la provincia de Santa Fe se puedan asociar y crecer, integradas a ese crecimiento que está viviendo toda esta región de nuestro país”, subrayó Pullaro.

Consultado por LMN si este tipo de acuerdo se podrá trasladar a la actividad legislativa en el Congreso Nacional, el gobernador de Santa Fe sostuvo que se debe tener “una agenda federal” que defienda “al interior productivo”.

“Opino lo mismo”, dijo, por su parte, Figueroa, quien enfatizó que estas cuestiones también se deben abordar “en el Congreso, con una mirada sumamente constructiva, sin entorpecer el crecimiento, facilitándolo, pero también cuidando el ambiente y la sustentabilidad social”.