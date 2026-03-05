Figueroa adelantó a los empresarios los planes de rutas para evitar el colapso vial en Vaca Muerta

El gobernador se reunió con referentes de las empresas neuquinas para el lanzamiento de un programa de créditos del BPN. Ruta por ruta, los detalles.

En un encuentro clave que reunió a autoridades de la provincia y representantes del sector privado , el gobernador Rolando Figueroa destacó la proyección de inversión en infraestructura vial para aliviar el tránsito de las rutas petroleras, cada día más demandas por el crecimiento de la circulación para operar en Vaca Muerta.

Durante la presentación de una línea de créditos del Banco Provincia de Neuquén (BPN) para pymes, el mandatario destacó los proyectos de conectividad vial que transformarán el centro productivo de la provincia, en un contexto de crecimiento demográfico acelerado, que se tradujo en la llegada de 21 mil nuevos residentes sólo en el último año.

El esquema busca reconvertir la logística del petróleo y el tránsito vecinal mediante una red de autovías, bypasses estratégicos y un sistema de mantenimiento financiado por la propia industria. Según Figueroa, el objetivo es apostar a la conectividad vial en Vaca Muerta tras haber avanzado con la pavimentación de rutas en la zona cordillerana, una serie de obras con más facilidades para acceder al financiamiento internacional.

Más fluidez en Vaca Muerta

La columna vertebral de este plan radica en la zona de mayor actividad hidrocarburífera. El gobierno inició la ejecución de una doble vía en la Ruta 67, una traza vital que conecta Neuquén con Añelo. Esta obra se complementa con un bypass hasta el autódromo de Centenario, lo cual permitirá un flujo constante hacia la meseta sin interferir con el tránsito urbano de las localidades intermedias.

A esta ruta se suma culminación de la circunvalación de Añelo. Figueroa aclaró que la provincia ya ejecutó 23 kilómetros desde la Ruta 7 hacia Punta Carranza. El diseño contempla que estos kilómetros posean una bajada en doble vía para conectar con la Ruta 7. A esto se suma el despliegue sobre la Ruta 17, que se extenderá hasta el denominado "camino de la tortuga" para empalmar con la Ruta 8.

El objetivo de estas obras apunta a que el tránsito pesado no ingrese al casco urbano. Figueroa explicó que la meta es que "todos los camiones o la industria giren alrededor del pueblo" de Añelo para proteger la calidad de vida de sus habitantes. Asimismo, en el mes de marzo comienza el "bypass Añelo", una obra de 20 kilómetros por la Ruta 8 desde el cruce principal, que correrá en forma paralela a la Ruta 7.

La Ruta 8, que nace en la intersección con la Ruta 51 (zona de Marimenuco), bajará por el dique compensador para extenderse hasta Rincón de los Sauces. Las autoridades detallaron que la finalización de esta ruta permitirá un cambio logístico radical. "La gente de Rincón no va a tener que pasar por Añelo para poder llegar a Rincón", señaló el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.

De esta manera, se conseguirá descomprimir la saturada localidad de Añelo y se brindará una vía de acceso directa y segura para los trabajadores y familias de Rincón de los Sauces.

Por su parte, la Ruta 51 continuará desde Mari Menuco hasta conectar con la Ruta 17 que proviene de Cutral Có. Con este sistema de tres alternativas —Ruta 7, Ruta 51 y el nuevo bypass—, Neuquén pretende garantizar que la producción nunca se detenga por problemas de saturación vial.

Cómo funcionará el peaje en rutas petroleras

Ante la falta de fondos nacionales para la obra pública, Neuquén diseñó un sistema de financiamiento propio para seguir pavimentando. Las rutas vinculadas a la zona de Vaca Muerta se intervendrán a través de convenios con las empresas petroleras bajo la figura de anticipo de regalías.

Según el esquema previsto que anticipó el gobernador, la provincia comenzará la devolución de estos montos recién entre los años 2029 y 2030, cuando el incremento de la producción genere los excedentes necesarios.

Aunque está previsto el cobro de peaje, el mantenimiento de estas rutas de alto tránsito pesado no recaerá sobre el bolsillo del ciudadano común. La provincia aplicará una ley de peaje mediante tecnología de flujo libre (free flow). Este sistema, que no requiere cabinas de cobro físicas sino captará las patentes de los vehículos.

Koenig recordó que "los neuquinos no van a pagar peaje" en sus vehículos particulares. El cobro se orientará específicamente a las empresas de servicios y a los vehículos radicados fuera de la provincia que utilizan la red vial neuquina para fines comerciales.Junto con el peaje, se instalarán sistemas de pesaje automático. Esta tecnología resulta crítica para la preservación del asfalto, ya que permite detectar y sancionar a los camiones que exceden las cargas permitidas. "El pesaje es muy importante porque nosotros también tenemos que proteger nuestras rutas de los camiones pesados que las van rompiendo", afirmaron desde la cartera económica.

Un mercado de obra pública más competitivo

Figueroa también destacó la importancia de generar más competencia para reducir los costos de la obra pública. Aclaró que históricamente, en la provincia se presentaban dos o tres empresas para las disputas viales. Hoy, ese escenario se transformó. "Ahora se presentan 14, 17, 20 empresas a cotizar", destacó el gobernador.

Esta mayor concurrencia permitió que las empresas locales ganen terreno frente a las nacionales. Las firmas neuquinas ajustaron sus costos por kilómetro, que se habían disparado en años anteriores, y hoy resultan más competitivas en las aperturas de sobres. Además, para las rutas del interior que no poseen una relación directa con el sector de petróleo y gas, la provincia recurre a créditos de organismos internacionales, ya que estos entes no financian infraestructura destinada a la industria extractiva.