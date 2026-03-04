Plan macabro: dos nenas le dieron 19 puñaladas a su amiga por "lealtad" a un personaje de internet

Las agresoras de 12 años atacaron sin piedad utilizando un cuchillo de cocina. Cómo engañaron a la pequeña y cuál es el personaje que creyeron era real.

El caso conmocionó a todos cuando se supo que dos nenas apuñalaron 19 veces a su amiga en un bosque de Wisconsin.

En mayo de 2014, una menor de 12 años fue brutalmente atacada por dos nenas de la misma edad. Las agresoras aseguraron que debían cometer el crimen para demostrar su lealtad a un personaje ficticio nacido en foros de Internet.

Payton Leutner logró sobrevivir de manera milagrosa después de recibir 19 puñaladas en un bosque de Wisconsin, en Estados Unidos . El episodio generó conmoción en la ciudad de Waukesha y abrió un debate sobre la influencia de historias virales, creepypastas y contenido de terror en menores de edad.

La investigación posterior reconstruyó un plan que comenzó meses antes del ataque. Los investigadores descubrieron que las agresoras estaban convencidas de que el personaje de Slender Man existía y que debían demostrar devoción mediante un asesinato.

La leyenda de Slender Man y la obsesión de las agresoras

Slender Man surgió en 2009 dentro de un foro de Internet llamado Something Awful. El personaje se convirtió en una figura popular dentro del universo de las creepypastas, relatos de terror que circulan en blogs y comunidades online.

La criatura suele representarse como un ser alto, extremadamente delgado, sin rostro y vestido con traje negro. En las historias ficticias se le atribuyen poderes sobrenaturales, como la capacidad de leer pensamientos, teletransportarse o acechar a niños.

slender3 Las nenas de 12 años planearon el ataque contra su amiga convencidas de que debían hacerlo para demostrar lealtad a Slender Man.

Morgan Geyser y Anissa Weier, ambas de 12 años, desarrollaron una fuerte fascinación por este personaje. Las dos compartían horas leyendo relatos de terror y explorando foros dedicados a leyendas urbanas. Con el tiempo, Geyser comenzó a convencerse de que Slender Man era real. Según su creencia, el personaje vivía en una mansión ubicada dentro del bosque nacional Nicolet, al norte del estado de Wisconsin.

Dentro de ese universo ficticio, quienes servían al personaje recibían el nombre de “proxies”, una especie de seguidores o asistentes. Para convertirse en uno de ellos, debían demostrar lealtad mediante un acto extremo. Las conversaciones entre las niñas giraron durante meses alrededor de esa idea. En ese proceso, la víctima elegida terminó siendo Payton Leutner, amiga de ambas desde la escuela primaria.

El ataque en el bosque

La noche previa al ataque, Payton pasó la noche en la casa de Morgan para celebrar su cumpleaños. Las tres niñas compartieron juegos y conversaciones hasta la madrugada. Al día siguiente salieron a caminar hacia un parque cercano. Durante el paseo, Morgan y Anissa propusieron jugar a las escondidas dentro de una zona boscosa cercana a una ciclovía.

slender4 Payton Leutner tenía 12 años cuando fue atacada por sus dos mejores amigas. (Foto: WISN 12)

En ese lugar ocurrió el ataque. Morgan Geyser sacó un cuchillo de cocina que llevaba escondido y comenzó a apuñalar a su amiga. La agresión fue brutal: Payton recibió 19 heridas punzantes. Anissa Weier no utilizó el arma, pero permaneció presente durante el ataque y alentó a su compañera a continuar.

Tras la agresión, ambas dijeron que irían a buscar ayuda. Sin embargo, abandonaron a la víctima en el bosque, convencidas de que moriría desangrada.

Contra todo pronóstico, Payton recuperó la conciencia y logró arrastrarse hasta un sendero cercano. Un ciclista que pasaba por la zona la encontró y alertó a los servicios de emergencia. Fue trasladada a un hospital de Milwaukee donde los médicos realizaron una cirugía de urgencia. Una de las heridas se encontraba a pocos milímetros de la arteria aorta, lo que pudo haber provocado una muerte inmediata.

Condenadas a permanecer más de 20 años en un psiquiátrico

Las agresoras caminaron durante horas por una ruta con la intención de dirigirse hacia el bosque Nicolet. Su objetivo consistía en encontrar la supuesta mansión de Slender Man. La policía las localizó ese mismo día cerca de la autopista interestatal 94.

Los agentes observaron tierra en la ropa de ambas y signos de agotamiento después de recorrer varios kilómetros a pie. Durante la revisión de sus pertenencias apareció el cuchillo de cocina utilizado en el ataque. El arma estaba guardada dentro de una mochila y presentaba restos de sangre.

slender

Los interrogatorios revelaron detalles inquietantes. Morgan Geyser explicó que el crimen era necesario para convertirse en seguidoras del personaje. También expresó que temía que Slender Man atacara a sus familias si no cumplían con la prueba.

Los investigadores analizaron computadoras, cuadernos y búsquedas en Internet de las niñas. En esos materiales encontraron dibujos del personaje, planes del ataque y referencias constantes a historias creepypasta.

Las pericias psiquiátricas determinaron que Morgan Geyser sufría esquizofrenia de inicio temprano, con delirios y alucinaciones que reforzaban su creencia en la existencia del personaje.

En el caso de Anissa Weier, los especialistas describieron una personalidad altamente influenciable, con fuerte dependencia de su amiga. En 2017, Weier aceptó su responsabilidad en el intento de homicidio y recibió una sentencia de 25 años en un hospital psiquiátrico.

Morgan Geyser también se declaró culpable pero no penalmente responsable por enfermedad mental. Un tribunal ordenó su internación en una institución psiquiátrica estatal por hasta 40 años.

El caso de Waukesha quedó registrado como uno de los episodios más impactantes vinculados a la influencia de leyendas de Internet en menores, y todavía genera debate sobre los riesgos del consumo de contenidos extremos en edades tempranas.