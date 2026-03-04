Avenida Mosconi: las obras podrían cambiar el perfil comercial de la zona y revalorizar terrenos

Desde ACIPAN destacaron el diálogo permanente con la Municipalidad pese a las molestias en el tránsito. Consideraron que podrían llegar más comercios tradicionales que concesionarias.

Entre las molestias lógicas del tránsito y la revalorización de sus propiedades, los comerciantes de Neuquén observan el avance de la transformación de la Avenida Mosconi en primera fila. Pese a que consideraron que hay más demoras para circular, destacaron que tienen diálogo permanente con la Municipalidad, que les ofreció distintos beneficios para aliviar el impacto de una obra necesaria para la ciudad.

El secretario de la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN), Daniel González, aseguró que se nota el impacto de la obra en el tránsito cotidiano, aunque recordó que siempre hay vías alternativas habilitadas y que sólo es cuestión de adaptarse para convivir con los trabajos que intervinieron un corredor en pleno centro de la capital.

En ese sentido, destacó la importancia de mitigar el impacto de la obra con la coordinación entre el sector privado y el Estado. González destaca que la Municipalidad de Neuquén mantuvo una actitud de apertura desde las etapas preliminares del proyecto. "La realidad es que el municipio en todo momento nos participó" , dijo y subrayó que las reuniones del gabinete local con los frentistas permitió elevar inquietudes puntuales antes de que las máquinas comenzaran el movimiento de suelos.

Entre las solicitudes concretas de la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN), figura la gestión del espacio público para asegurar la supervivencia de los locales. La entidad pidió de forma específica que el estacionamiento en una de las manos de la colectora tenga un uso exclusivo para los clientes. González hace hincapié en que este sistema debe contar con una rotación constante para que el flujo de compradores no se detenga por el uso prolongado de las dársenas.

Daniel Gonzalez - ACIPAN 04.jpg Claudio Espinoza

Tránsito y vías alternativas

Para el referente del comercio, es imposible generar una transformación de esta escala sin causar inconvenientes en la rutina de la capital. El tránsito es, quizás, el punto de mayor fricción diaria. "Es una obra muy importante que trae problemas al tránsito. Lo sufrimos todos los días todos, pero es necesario lamentablemente", reconoció.

El diálogo con Guillermo Nicola, secretario de Infraestructura de la ciudad, es permanente para buscar soluciones a los nudos viales que surgen a medida que el asfalto avanza .Ante el colapso de los cruces de la ruta, la recomendación para los vecinos es clara: la adaptación. "Lamentablemente vamos a tener que acostumbrarnos todos a usar vías alternativas porque si no se colapsan los cruces de la ruta", advierte el referente comercial.

Alivio fiscal y revalorización inmobiliaria

Para compensar las dificultades operativas y la posible caída de ventas durante la construcción, el municipio implementó medidas de alivio financiero. González valoró que la gestión local tuvo "la contemplación en las tasas que tienen que pagar los comerciantes, que se los va a eximir durante el periodo de obra". Con esta decisión de la Municipalidad, los comerciantes de ese sector buscan un respaldo para sostener el empleo en una actividad que ya debe enfrentar una macroeconomía compleja.

Avenida Mosconi - Inicio de Obra (19) Claudio Espinoza

Sin embargo, el optimismo prevalece a largo plazo en Neuquén a partir de la inminente revalorización de la tierra. La obra no solo mejora la estética, sino que eleva el valor de los terrenos circundantes e incluso podría modificar la planificación de los comerciantes a largo plazo, que tendrán sus locales habilitados en tierras más valiosas.

La inauguración de la nueva Avenida Mosconi también implica una mutación en el perfil del comercio de la zona. González consideró que la Avenida Mosconi se podría alejarse de los servicios automotores predominantes para adoptar un carácter más tradicional, similar al del bajo neuquino. "Probablemente ya sea más una avenida que lleve más comercio del tradicional que tenemos hoy en el bajo y se aleje más lo que sea de servicios de automotor", vaticinó.

avenida Mosconi proyecto-3

A pesar de que Neuquén mantiene índices positivos , el sector comercial no es inmune a los problemas de fondo. "La macro está afectando a todos. Evidentemente la inflación que no baja mucho y las tasas de interés que todavía son muy altas", concluyó González. Por ello, señaló que la comunidad empresarial espera con ansiedad una reforma impositiva que otorgue mayor previsibilidad a la inversión privada, mientras el asfalto de la nueva avenida Mosconi comienza a trazar otra lógica comercial en la capital.