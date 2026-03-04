Cambios en Avenida Mosconi: más tiempo para estacionar y retorno del abono para frentistas

La Municipalidad de Neuquén resolvió extender el tiempo máximo en el cuadrante afectado por la obra de la ex Ruta 22. También se restableció el abono para vecinos.

La Municipalidad de Neuquén amplió a dos horas el tiempo máximo de estacionamiento medido en el sector de las inmediaciones de Avenida Mosconi , mientras avanza la mega obra de transformación de la ex Ruta 22 . La decisión fue adoptada tras reclamos de vecinos y comerciantes. También incluyó la restitución del abono frentista en ese cuadrante.

La medida rige desde este martes en el sector comprendido entre Alcorta y su continuación Perito Moreno como límite norte; Chile–Montevideo como límite sur; Leguizamón al oeste y Tierra del Fuego al este . Dentro de ese perímetro, incluidas las calles transversales, el tiempo máximo permitido pasó de una a dos horas.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio, explicó que la modificación responde a pedidos concretos de los vecinos y a una revisión de las medidas adoptadas en el marco de la obra.

“Con esa mirada y con el pedido de los vecinos, hemos revisado algunas decisiones y se definió ampliar el límite de una a dos horas en la zona del cuadrante de estacionamiento medido. Entendemos que es un tiempo más ajustado a la dinámica comercial y a la realidad del sector”, señaló en diálogo con LU5.

Gaido - recorrida obra - Avenida Mosconi (14) Claudio Espinoza

El funcionario también remarcó que no está permitido estacionar en el carril izquierdo de las colectoras. “Necesitamos ese carril imperiosamente para viabilizar la circulación en ambas colectoras, tanto en dirección este-oeste como oeste-este”, sostuvo.

En cambio, sí se puede estacionar en el carril derecho, como se permitió históricamente, siempre respetando la señalización vigente.

En relación a la calle Primeros Pobladores, donde se pintaron cordones de color amarillo pese a que la señalética prohíbe estacionar, Baggio explicó que se trata de una medida preventiva y temporal destinada a favorecer la fluidez en el ingreso a la ciudad.

“El amarillo es una manera preventiva y temporal. Necesitábamos que el ingreso a Neuquén sea más fluido, porque cuando hay vehículos estacionados en esa margen se interrumpe un carril de circulación”, señaló.

Dron Av Mosconi (5)

La ampliación del tiempo de estacionamiento y las medidas complementarias forman parte de los ajustes que el municipio viene realizando sobre la marcha en función del avance de la obra de reconversión de la ex Ruta 22 en avenida urbana.

Baggio reconoció que el control es complejo y que requiere presencia constante de inspectores de tránsito, por lo que apeló a la colaboración de los vecinos.

Abono frentista para la avenida Mosconi

Además de la extensión horaria, el municipio decidió restablecer el abono frentista para quienes residan dentro del cuadrante y puedan acreditar domicilio en el lugar. La medida fue analizada en reuniones entre vecinos y distintas áreas municipales, principalmente Movilidad y Servicios al Ciudadano.

Baggio indicó que inicialmente se había considerado que el abono frentista no era la mejor opción para ese sector, pero tras evaluar los planteos vecinales se resolvió implementarlo nuevamente, tal como ya funciona en otros espacios de estacionamiento medido de la ciudad.

En cuanto a la posibilidad de liberar el estacionamiento de manera gratuita, el funcionario aclaró que el sistema es una concesión vigente y que el municipio no puede modificarlo de forma unilateral.

SFP Estacioneamiento Medido SAEM (3).JPG Sebastian Fariña Petersen

“El estacionamiento medido es una concesión que explota SAEM. Tiene un contrato, reglas claras y un costo asociado. El municipio no puede cambiar ese contrato y liberar los espacios así porque sí”, explicó. En ese sentido, recordó que la gratuidad solo se aplica a comerciantes frentistas sobre la ruta, una decisión impulsada por el Ejecutivo pero aprobada por el Concejo Deliberante.

Multas y grúa en Neuquén

Respecto a los controles, Baggio detalló que, en caso de superar el límite de dos horas, la multa corresponde a SAEM, tal como sucede en el resto de los sectores con estacionamiento medido.

En cuanto a la intervención de la grúa, aclaró que su función es ordenatoria. Si un vehículo debe ser removido, será trasladado al predio ubicado en San Luis y Luis Beltrán, pero no tendrá costo de acarreo, estadía ni multa de tránsito adicional.

“La grúa interviene para ordenar la circulación, pero no implica un gasto extra para el conductor más allá de la infracción del estacionamiento medido”, precisó.

GRUA- NEUQUÉN.jpg

“Es una obra importantísima para todos nosotros. Convertir en avenida urbana la ex Ruta 22 no es tarea fácil. Hay que analizar muchas variables y, si es necesario, tomar nuevas decisiones sobre la marcha”, concluyó.

Las autoridades indicaron que continuarán evaluando el impacto de las medidas en la dinámica comercial y en la circulación vehicular del sector, mientras avanzan los trabajos en uno de los principales accesos a la ciudad.